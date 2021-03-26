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اجتماع موسع للجنة اعداد إستراتيجية الموازنة للمدى المتوسط

ترأس وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الخميس ،الاجتماع الموسع الخاص بلجنة اعداد إستراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط 2022-2024.

وذكرت الوزارة في بيان ان “الاجتماع ناقش آليات رسم إستراتيجية الموازنات العامة وسبل إصلاح تطوير الأنظمة المعتمدة بإعداد استراتيجيات الموازنات للأعوام المقبلة بما ينسجم وحاجة الاقتصاد العراقي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة”.

واكد وزير المالية، على”تركيز استراتيجية الموازنة القادمة نحو تفعيل الجانب الاستثماري وتعظيم الموارد المالية غير النفطية وتحديد ألإيرادات والتأكيد على ضرورة اعتماد موازنة البرامج لتحقيق افضل اداء وفق الخطط والتوقيتات الموضوعة”.

وأشار الى ان “وضع آليات مناسبة للتمويل وإشراك القطاع الخاص و اعتماد انجاز المشاريع الإستراتيجية ذات الأثر المضاعف وتقديم تقرير عن المديونية الخارجية والداخلية وجدولتها من قبل دائرة الدين العام”.

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