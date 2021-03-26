الداخلية: ماضون في عملنا بالجوانب الأمنية والعسكرية والخدمية

أكدت وزارة الداخلية، الخميس، مضيها في العمل بالجوانب الأمنية والعسكرية والخدمية، مشيرة الى أن هيئة الحشد الشعبي هي مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة.

وقالت الوزارة في بيان، إنه “في إطار المهام التنفيذية وواجباتها المنصوص عليها دستوريا المرتكزة بالأساس على حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم المجتمعي ومكافحة الجريمة والظواهر الخارجة عن القانون، تود وزارة الداخلية أن تبين أنها ماضية في عملها بجوانبه الأمنية والعسكرية والخدمية”.

وأضاف البيان “سوف لن تدخر جهدا بالعمل الصادق والمهني بهدف إشاعة أجواء السلام واشعار مواطنينا الكرام بالطمأنينة وهيبة الدولة وعراقة مؤسساتها شاهدها في ذلك ملفات عديدة حسمت أغلبها ولا زال العمل جار في القسم الآخر منها وصولا إلى غلقه وحسمه وفقا للضوابط والإجراءات القانونية”.

وتابع أن “هيئة الحشد الشعبي هي مؤسسة رسمية من مؤسسات الدولة التي تدعم جهود وزارة الداخلية وتساندها في كل ما يعزز السلم المجتمعي وترفض كل ممارسة أو توجه غير قانوني قد يقدم عليه البعض”، مشدداً بالقول “الداخلية ستبقى وكما عهدها أبناء الشعب العراقي صمام أمان العراق وسيادته وحفظ أمن واستقرار أبنائه”.