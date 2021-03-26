الصحة تكشف سبب تأخر وصول اللقاح وتؤكد وجود “ضعف” بالتسجيل

أكدت وزارة الصحة، الخميس، أن تأخر وصول اللقاح هو مشكلة عالمية بسبب تزاحم الطلب، فيما كشفت عن ضعف في التسجيل الالكتروني على اللقاح.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي للصحة ربى فلاح حسن إن “اول وجبة من لقاح ىسترازينيكا وصلت اليوم إلى العراق بواقع 336 ألف جرعة من أصل 16 مليون جرعة ستصل تباعا”، مبينة أن “تأخر اللقاح مشكلة عالمية بسبب تزاحم الطلب على اللقاح من جميع دول العالم وعدم قدرة الشركات المنتجة على تلبية الطلب العالمي المتزايد”.

واضافت أن “العراق تعاقد على شراء اللقاحات من كوفاكس ولكن الشركة تأخرت في ارسال اللقاح للعراق”.

وكشفت حسن أن “هناك ضعفاً في الاقبال على التسجيل من خلال المنصات الالكترونية التي اطلقتها وزارة الصحة من اجل التسجيل لتلقي اللقاحات”، مؤكدة أنه “لا يوجد اجبار للمواطنين على تلقي اللقاح وهدف الوزارة حماية المواطن وضرورة الاستجابة لتعليمات الصحة العامة لانه نرى عدم التزام من قبل المواطنين”.

واوضحت عضو الفريق الطبي أن “تخفيف اجراءات الحظر جاءت للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط من اجل تحصيل لقمة العيش، ولكن في المقابل نريد منهم الالتزام بالتعليمات”، معتبرة أن “القضاء على هذه الجائحة هو موضوع مشترك بين الصحة والمواطنين”.