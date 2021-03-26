العامري: الانتشار المسلح أمر مرفوض وتحت أي ذريعة

اعتبر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، أن الانتشار المسلح أمر مرفوض وتحت أي ذريعة، فيما دعا الحكومة لمعالجة الاثار السلبية لرفع سعر الصرف على المواطنين.

وقال العامري في بيان، إن “المطالبة بحقوق المواطن والدفاع عنها امر مشروع وفي غاية الاهمية ولكن يجب ان يكون عبر الوسائل السلمية وطبق الاجراءات القانونية والدستورية”.

وأضاف أن “الانتشار المسلح امر مرفوض وتحت اي ذريعة كانت”، داعياً الحكومة أن “تولي اهمية خاصة لمعالجة الاثار السلبية لرفع سعر الصرف على المواطنين خصوصاً على الشرائح الفقيرة من خلال اجراءات عملية سريعة”.