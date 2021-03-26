بالتفاصيل.. المنافذ “التلقيحية” لكورونا في بغداد الكرخ

أعلن المدير العام لدائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الخميس، عن المنافذ التلقيحية للقاح كوفيد 19 (شركة استرازنكا).

وأكد الحجامي في بيان، أن “اللقاح سيكون متاحا لكل المواطنين من عمر ١٨ سنة فما فوق ومن يوم السبت المقبل”.

وأدناه المنافذ بحسب بيان لصحة الكرخ:

اولا: المنافذ التلقيحية في مراكز الرعاية الصحية الاولية (46 منفذا تلقيحيا)

١- قطاع الكرخ:

مركز صحي شهداء العطيفية

مركز صحي المنصور

مركز صحي اليرموك

مركز صحي السلام

مركز صحي القادسية

٢- قطاع العدل:

مركز صحي الخضراء

مركز صحي العدل

مركز صحي الجامعة

مركز صحي العامرية

مركز صحي الشهيد سيف زكي

٣-قطاع ابي غريب:

مركز صحي عبد العزيز البدري

مركز صحي ابي غريب الرئيسي

مركز صحي الزيدان

مركز صحي النصر والسلام

٤-قطاع المحمودية:

مركز صحي المحمودية الاول

مركز صحي اللطيفية

مركز صحي الرشيد الثاني

مركز صحي اليوسفية

مركز صحي المظهرية

٥-قطاع الدورة:

مركز صحي الجمعية

مركز صحي الدورة لصحة الاسرة

مركز صحي التحدي

مركز صحي هور رجب

٦-قطاع الكاظمية:

مركز صحي الزهراء

مركز صحي الشهيد بشير الجزائري

مركز صحي الدولعي

مركز صحي العراق الجديد

مركز صحي الحرية الاول

٧-قطاع الاعلام:

مركز صحي السيدية

مركز صحي الشباب لصحة الاسرة

مركز صحي البياع

مركز صحي المواصلات

مركز صحي الرسالة

٨-قطاع الطارمية:

مركز صحي الطابي

مركز صحي المشاهدة

مركز صحي الطارمية

مركز صحي العبايجي

٩-قطاع العامل:

مركز صحي الشهداء

مركز صحي السلام السكني

مركز صحي الجمعيات

مركز صحي الجهاد

مركز صحي الحوراء

١٠-قطاع التاجي:

مركز صحي سبع البور الرئيسي

مركز صحي التاجي الثاني

مركز صحي التاجي الاول

مركز صحي شاطيء التاجي

ثانيا:المنافذ التلقيحية في المستشفيات

١-مدينة الامامين الكاظميين عليهما السلام الطبية

٢-مستشفى اليرموك التعليمي

٣-مستشفى الكرخ العام