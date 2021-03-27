إسبانيا تستهل تصفيات المونديال بالتعثّر أمام اليونان

{ مدريد- وكالات: تعثر المنتخب الإسباني في مستهل مشواره، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022 وذلك بتعادله 1-1 مع ضيفه اليوناني، على ملعب نويفو لوس كارمينيس، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية. وافتتحت إسبانيا التسجيل عبر ألفارو موراتا، في الدقيقة 33 وعادلت اليونان النتيجة من خلال أنستاسيوس باكاسيتاس، في الدقيقة 57 من علامة الجزاء. وأتت المحاولة الأولى في المباراة من جانب إسبانيا، في الدقيقة الثانية، وذلك برأسية من أولمو ذهبت أعلى العارضة. وهدأت المباراة في ظل سيطرة إسبانية، حتى أطلق أولمو صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 32 اصطدمت بالعارضة. وكللت إسبانيا هيمنتها بتسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 33 بعدما أرسل كوكي بينية متقنة لموراتا، داخل منطقة الجزاء، الذي استلم الكرة بصورة مميزة على الصدر، وانفرد بحارس اليونان وسدد مباشرة في الشباك. وأجرى لويس إنريكي، مدرب لاروخا، التبديل الأول بين شوطي المباراة، بخروج راموس ونزول مارتينيز. وفي الدقيقة 50 أرسل توريس من الجانب الأيمن عرضية أرضية، على حدود منطقة الجزاء، تابعها موراتا بتسديدة مباشرة، مرت بقليل إلى جوار القائم. وعلى عكس سير اللعب، تحصلت اليونان على ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد تعرض ماسوراس للإعاقة من قبل مارتينيز. ونفذ باكاسيتاس الركلة بنجاح، في الدقيقة 57 حيث سدد بقوة في منتصف المرمى. وأجرى إنريكي تبديلين، في الدقيقة 65 بنزول بيدري وجيل على حساب أولمو وكاناليس. وعادت إسبانيا للظهور الهجومي من جديد، في الدقيقة 70 بعدما أرسل توريس عرضية من الجانب الأيمن، تابعها مراتا برأسية ضعيفة، أمسك بها حارس اليونان بسهولة. ومع انخفاض مستوى إسبانيا، دفع إنريكي بآخر ورقتين، في الدقيقة 72 بدخول أويارزابال وتياجو بدلا من توريس وكوكي. وأهدرت إسبانيا فرصة محققة للتسجيل، في الدقيقة 75 بعدما تبادل موراتا الكرة مع جايا، ليرسل الأخيرة عرضية أرضية لأويارزابال، أمام المرمى الخالي من حارسه، إلا أن الكرة مرت بغرابة أسفل قدمه. وحاول تياجو تسديدة كرة ساقطة خادعة، من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 89 إلا أنها ذهبت سهلة إلى حارس اليونان، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

فوز ايطاليا

حقق منتخب إيطاليا فوزا سهلا بهدفين نظيفين على حساب أيرلندا الشمالية، على ملعب اينيو تارديني، بالجولة الأولى من المجموعة الثالثة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 . أحرز دومينيكو بيراردي الهدف الأول بالدقيقة 14 وأضاف شيرو إيموبيلي الهدف الثاني بالدقيقة 39. بهذا الفوز، حصد المنتخب الإيطالي أول 3 نقاط في المجموعة، ليحتل المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر سويسرا، بينما تذيل أيرلندا الشمالية المجموعة دون نقاط. تمكن دومينيكو بيراردي من تسجيل الهدف الأول لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 14 بعد تمريرة طويلة من فلورينزي من منتصف الملعب استلمها بيراردي وتوغل داخل المنطقة وأطلق صاروخا في الشباك. وكاد إيموبيلي أن يضيف الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، بعد تمريرة عرضية ممتازة من إنسيني، تحرك لها إيموبيلي بشكل رائع ليسدد الكرة باتجاه المرمى، لولا تألق حارس أيرلندا. ومن الجهة اليمنى، مرر بيراردي تمريرة عرضية داخل المنطقة، قابلها الظهير الأيسر إيمرسون برأسية مرت بجوار القائم الأيمن لحارس أيرلندا. وفي الدقيقة 39 تمكن إيموبيلي من تسجيل الهدف الثاني للأزوري، بعد تمريرة من إنسيني انطلق بها إيموبيلي من منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة ليطلق تسديدة قوية في الزاوية الضيقة للحارس وتسكن الشباك. في بداية الشوط الثاني، كاد وايت أن يقلص النتيجة لأيرلندا، بعدما وصلته الكرة في الناحية اليسرى سددها مباشرة لتضرب الشباك الخارجية لمرمى الحارس دوناروما. إيموبيلي أراد أن يسجل ثاني أهدافه، بعدما استغل كرة عرضية من الناحية اليمنى ارتقى لها فوق الجميع وقابلها برأسية مرت بجوار القائم. لوكاتيلي أخطأ في تمرير الكرة إلى حارسه دوناروما، ليضغط وايت الذي كاد يسجل الهدف الأول، لولا تألق دوناروما الذي أبعد الكرة، لترتد مجددًا إلى لاعبي أيرلندا وتمر إلى سميث الذي أهدر فرصة تقليص النتيجة بعدما سدد الكرة باتجاه المرمى، وتألق دوناروما وأبعدها للمرة الثانية. وفي الدقيقة 86 وبخطأ جديد في تمرير الكرة من مدافعي إيطاليا، حصل لاعبي أيرلندا على الكرة لتصل إلى ماكنير عند علامة الجزاء، ويطلق تسديدة قوية تمر فوق العارضة. ورد إيموبيلي بفرصة محققة بعدما ضرب الخط الدفاع لأيرلندا، لينفرد ويراوغ الحارس لكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية للمرمى.