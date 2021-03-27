البرلمان يقترب من موعد إقرار قانون الموازنة ويتناسى الخلافات

حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية في جلسة السبت بسبب الخلافات القائمة على الكثير من بنود وفقرات القانون في مقدمتها حصة الاقليم وسعر بيع الدولار وملف التعيينات.

وتشير الاحتمالات الواردة من داخل مجلس النواب إلى ارجاء عقد الجلسة إلى يوم آخر خلال الاسبوع الجاري ومنح القوى المختلفة فرصة اخيرة للتوصل إلى حل لخلافاتها وبعكسه سيمضي البرلمان بتمرير الموازنة بالاغلبية.

ويذكر مازن الفيلي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية في حديث مع (المدى) ان “من المفترض عقد جلسة للبرلمان في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم السبت لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021″، مضيفا أن “الاجتماعات التي تجري في الغالب قبل بدء الجلسة هي من تؤخر تنظيم او عقد جلسات البرلمان للنظر بهكذا قضايا مفصلية”.

كانت رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانون الموازنة الى اليوم السبت بعد انهيار الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه في يوم الجمعة قبل الماضية بين الأطراف الشيعية ووفد إقليم كردستان بشأن تمرير مشروع الموازنة.

ويؤكد الفيلي أن “الخلافات مازالت موجودة بين الفرقاء لم تصل إلى اتفاق لحلها من اجل عرض قانون الموازنة في اقرب جلسة”، منوها إلى أن “النقاط الخلافية تتمثل في حصة إقليم كردستان من الموازنة وتحديد سعر الصرف”.

وتدور الخلافات بين الاطراف السياسية حول نص الاتفاق النفطي المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في شهر كانون الاول الماضي المدرج في المادة 11 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

ويلفت إلى أن “موضوع عرض الموازنة وتمريرها في جلسة السبت امر مرهون بالاجتماعات والنقاشات الجارية بين الكتل السياسية”، متوقعا “عقد الجلسة لتمرير النقاط والمواد المتفق عليها مع ارجاء المواد الخلافية إلى جلسات برلمانية المقبلة لحين التوصل إلى اتفاق بشأنها”.

وكانت كتلة الفتح النيابية قد طالبت الحكومة بإرجاع سعر الصرف إلى السعر القديم 1190 دينارا، مؤكدة أن المتضرر الوحيد من السعر الحالي هو المواطن البسيط والفقير.

ويؤكد النائب عن كتلة النهج النيابية أن “اعضاء مجلس النواب يتداولون فكرة عقد جلسة السبت لتمرير المواد المتفق عليها وارجاء المواد الخلافية إلى جلسة قريبة لتمريرها”.

من جهته يؤكد صباح طلوبي عضو لجنة النزاهة البرلمانية أنه “حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق سياسي على تمرير قانون الموازنة الاتحادية في جلسة السبت”، مشددا على ان “الخلافات مع القوى الكردية مازالت معقدة واضافة إلى مطالب بعض الاحزاب ايضا لم تحل ولا توجد نتائج متقدمة”.

وتقترح القوى الشيعية إلغاء الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات إقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية وإلزام الإقليم بتسليم ٤٦٠ ألف برميل يوميا إلى شركة سومو وفي حالة عدم التزام الإقليم لا تسدد نفقات الإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص، المسؤولية القانونية.

الا أن القوى الكردستانية ترفض هذا المقترح وتصر على ضرورة الالتزام بالاتفاق النفطي الموقع مع الحكومة والذي يقضي بتسليم 250 ألف برميل وتثبيته في الموازنة مع تسوية الاموال المترتبة بذمة الحكومة من العام 2014 وحتى العام 2019.

ويضيف طلوبي في تصريح لـ(المدى) ان “لكل حزب تمثيلا داخل اللجنة المالية المعنية بمراجعة وتعديل قانون الموازنة الاتحادية، وبالتالي اين كانت هذه الاحزاب لماذا لم تضمن مطالبها وملاحظاتها في الموازنة عن طريق ممثليها؟”.

ويشير إلى أن “ادراج الموازنة على جدول اعمال جلسة السبت متوقف على الاتفاق الذي قد يحصل في اية لحظة ممكنة بين الفرقاء السياسيين”، مؤكدا ان “الحراك البرلماني والسياسي سيبقى مستمرا لحين الاتفاق”.

ويلفت إلى أن “هناك كتلا وجهات سياسية تضغط على ادراج ملف تعيينات خاصة في قانون الموازنة، وهذا امر مرفوض لدى كتل سياسية اخرى التي تطالب بالمساواة بين ابناء الشعب العراقي بفرص التعيينات”.

وتضمن الاتفاق الاخير بين وفد إقليم كردستان والأطراف الشيعية في البرلمان تسليم الإقليم 460 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة التسويق الوطنية (سومو)، ومن ثم استرجاع 30 ألف برميل لتغطية الاستهلاك المحلي وإنتاج الكهرباء، وكذلك 180 ألف برميل لتسديد تكاليف الإنتاج والتصدير إلى جانب 20 ألف برميل كمستحقات البترودولار لصالح الإقليم، الا ان هذا الاتفاق سرعان من انهار.

ويضيف أن” هناك الكثير من الامور تحتاج إلى حصول اتفاق عليها لضمان تمرير الموازنة، وبالتالي كل هذه المؤشرات والمعطيات تتطلب وقتا لتدارسها والاتفاق عليها بين الكتل والفرقاء السياسيين”.

الى ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان “هناك العديد من المشاكل في الموازنة، ولا يمكن حلها بسهولة”، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس النواب يوم السبت حول مشروع قانون موازنة 2021 لن يمرر بسهولة.

وأضاف كوجر أن عدة بنود أُدرجت في مشروع القانون دون موافقة اللجنة المالية، وأن بعض الأحزاب الشيعية لا تصوت عليه.

وأشار إلى أن بعض هذه الأحزاب “لا يريدون تمرير الميزانية لانهم لا يريدون اجراء الانتخابات، لذلك يرون أعذارا كثيرة لها، مثل عذر إقليم كردستان، وقيمة الدينار مقابل الدولار، وعذر غياب العدالة بين دوائر المحافظات، كل هذا لمنع تمرير الميزانية”.

وأرسلت الحكومة العراقية مشروع قانون موازنة 2021 إلى البرلمان في 28-12-2020، وتم تعديل بعض البنود والمواد من قبل البرلمان، ولكن بسبب خلافات الأحزاب، لم تتمكن من التصويت.

الى ذلك، تحدث عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسين العقابي، عن كلمتين قال إنهما تسببتا بزعل الوفد الكردي ومنعتا تمرير قانون الموازنة الاتحادية للبلاد لعام 2021.

وقال العقابي في تصريح متلفز إن “الوفد الكردي طلب تغيير كلمة تسليم واردات النفط بكلمة إنتاج واردات النفط في النص المقترح للمادة 11 الخاصة بحصة الإقليم، بالإضافة إلى طلبهم عدم ورود كلمة استقطاع المخصصات التشغيلية والاستثمارية في حال تقاعس الإقليم عن تسليم الواردات النفطية”.

وأضاف أن “هذين الموضوعين هما من تسببا بزعل الوفد الكردي”، لافتا إلى أن “الجانبين الكردي والمركزي لا يريدان للمشاكل أن تحل على الإطلاق” حسب قوله.