البصرة تؤكد إستعدادها لتضييف خليجي 25

وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة المحلية معين الحسن، انه تم إنهاء كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية لإستضافة العرس الخليجي في البصرة، مبيناً أن هناك الكثير من المشاريع سواءً المحلية أو الوزارية تدعم إقامة خليجي 25.

واضاف، أن هناك إجماع خليجي وترحيب على إستضافة البصرة لكأس الخليج القادمة، ونحن بانتظار القرار الأخير الذي سيصدر قريباً من قبل الاتحادات الخليجية لحق البصرة في تنظيم البطولة. وختم الحسن حديثه بالقول: هناك شغف وتعطش للجماهير العراقية والبصرية على حدٍ سواء، لإحتضان مختلف البطولات ورؤية المنتخبات الوطنية والعربية والدولية وهي تلعب على أديم البصرة الفيحاء.