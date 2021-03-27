التجارة تبدأ خطوات تجهيز «تموينية رمضان» والزراعة تمنع 23 محصولاً من الاستيراد

أعلنت وزارة التجارة، أمس الجمعة، انطلاق خطة التجهيز لمفردات البطاقة التموينية «كاملة» من الرز وزيت الطعام والسكر والطحين لشهر رمضان في بغداد والمحافظات.

وقال إعلام الوزارة في بيان إن “وزير التجارة علاء الجبوري أشرف شخصياً على آليات التجهيز لوكلاء المواد الغذائية في قاطع مدينة الصدر ومراكز تسليم الإمام علي والرصافة».

وأضاف، أن “الوزير التقى وكلاء التجهيز في المنطقة وأكد أهمية إيصال مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين في أسرع وقت من خلال خطة تجهيز شاملة تشرف عليها الفرق الرقابية بالتنسيق مع الحكومات المحلية ووجهاء المناطق».

وتابع البيان، أن “الجبوري تفقد مجمع الرصافة لتجهيز مفردات البطاقة التموينية واطلع ميدانياً على تجهيز المواطنين والتقى الوكلاء وطالب برفع كل العراقيل التي تقف عائقاً أمام الوكلاء والمواطنين لاستلام حصصهم، وأيضاً تفقد مخازن كسرة وعطش واطلع أيضاً على عمليات تجهيز المواطنين، وأكد أهمية بدء التجهيز للعوائل المشمولة بمفردات البطاقة التموينية، وزار الوزير أيضاً عدداً من وكلاء التجهيز في المنطقة واطلع بشكل مباشر على عمليات التجهيز».

وشدّد الجبوري، بحسب البيان، على أن “وزارة التجارة وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، ستستمر في تجهيز مفردات البطاقة التموينية أثناء شهر رمضان وبعده وتمضي قدماً في إجراء التعاقدات لشراء وتجهيز مفردات البطاقة التموينية بشكل سريع جداً من خلال أسلوب الشراء المباشر بعد استثناء الوزارة من التعليمات الحكومية».

الى ذلك، أكدت وزارة الزراعة، الجمعة، استمرار منع استيراد 23 محصولاً ومنتجاً زراعياً لوفرة الإنتاج المحلي منها.

وذكرت الوزارة في بيان أن “قرار منع الاستيراد يأتي ضمن صلاحية وزير الزراعة في فتح ومنع الاستيراد على ضوء وفرة وشُح المنتج المحلي، لذا تشدُد الوزارة على استمرار منع استيراد 23 منتجاً ومحصولاً زراعياً من كافة المنافذ الحدودية نتيجة عدم حدوث أي ش في السوق من هذه المحاصيل”.

وأوضحت، أن المحاصيل “تشمل (الخيار، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الجزر، النبق، البطاطا، الخس، الثوم، الشجر، الفلفل، الطماطة، الشلغم، الشوندر، البصل، الباقلاء الخضراء، العسل، التمور) فيما تشمل المنتجات الحيوانية كلاً من (بيض المائدة، الدجاج الحي، الدجاج المجزور الكامل، مقطعات الدجاج، الأسماك النهرية المجمدة والمبردة)”.

وبينت أن هذا “القرار يأتي انسجاماً مع سياسة الوزارة التي تهدف الى لحماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر وتوفير الأمن الغذائي للمواطن ودعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن منع عمليات التهريب ودعم الفلاحين والمربين لزيادة الإنتاجية”.