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الرسام يتابع الأفلام القديمة ويكره النفاق: ركن الهواة مع جعفر الخفّاف خطوتي الفنية الأولى

بغداد – فائز جواد

لكل مبدع ومتميز في الوسط الفني والثقافي جوانب في حياته لايعرفها جمهوره واليوم وضمن زاوية بعيدا عن الفن نحاور رئيس جمعية الموسيقيين العراقيين المطرب كريم الرسام :

{ بعيدا عن الفن، ما هي هواياتك ؟

– القراءة لكل مااجده يضيف لي ثقافة في مجال الفن والموسيقى خصوصا. ومتابعة الافلام القديمة بكل اجناسها.

{ الخطوة الاولى التي قادتك ان تحفر لك اسما متى كانت ومع من ؟

– الخطوة الاولى والتي اعتز بها كانت مع برنامج ركن الهواة الذي يقدمه الملحن الرائد جعفر الخفاف.

{ تاريخ في حياتك لن تنساه ؟

– انه تاريخ زواجي وارتباطي بشريكة حياتي في تموز عام 1987.

{ متى تشعر بالحزن والالم ؟

– عندما أرى إنساناً محتاجا وعندما افقد شخصاً عزيزاً.

{ متى تذرف دمعا ؟

– عندما أرى بلدي متأخراً عن باقي البلدان اتالم حد ذرف الدموع.

{ مالذي يشعرك فخورا ؟

– أشعر بالفخر والاعتزاز عندما اقدم عملا للفنانين الموسيقيين ذا فائدة لهذه الشريحة المظلومة.

{ هل شعرت بالندم في مشوارك ؟

– شعرت بالندم لأنني لم استغل موهبتي التي منحني اياها الله استغلالا صحيحاً.

{ مالذي يغضبك ؟

– النفاق الذي أراه في الوسط الفني مع الاسف.

{ ماذا تعني لك الطفولة ؟

– تعني لي الطفولة البراءة وصفاء النية التي كنا نعيشها وذكريات الصبا الجميلة التي لانستطيع نسيانها.

{ ماهي صفات الصديق المخلص ؟

– صفات الصديق المخلص القلب النظيف والكرم والمحبة والشجاعة والمواقف الجميلة غير المقرونة بالمصالح الشخصية.

{ اول مدينة عراقية وعربية زرتها وعشقتهــا ؟

– عراقياً البصرة لطيبة أهلها وعربيا القاهرة لصفاء قلوب ناسها.

{ مكان بغدادي تعشقه وتزوره دوما ؟

– منطقة الكسرة لطيبة أهلها وشعبيتها.

{ اي من فصول السنة تعشق ولماذا ؟

– فصل الربيع لانه يحمل صفاء الجو

{ اول كتاب قراته وتاثرت به ؟

– كتاب شخصيات قلقة في الإسلام.

{ كيف تقضي يومك في ايام الحظر ؟

– اقضيه مع الاهل وقراءة الكتب وسماع الاغاني السبعينية.

{ اي من وسائل الاعلام تتابع وتفضل ؟

– اتابع اغلب الفضائيات العربية والعراقية واتابع صحف طريق الشعب والزمان والصباح.

{ موقفك من وسائل التواصل الاجتماعي التي تفبرك اخبار كاذبة ؟

– انا ضد كل وسائل التواصل الاجتماعي التي تفبرك الأخبار الكاذبة واعتبرها جرائم ضد الإنسانية.

{ هل تتواصل مع الرياضة واي نوع منها تعشق ؟

– اكيد انا أتواصل مع الرياضة واحب كرة القدم واعشق المنتخب العراقي لكرة القدم

{ متى تشعر بالامن والامان ؟

– أشعر بالأمن والأمان عندما أرى بلدي خاليا من كل مظاهر التسلح وأرى الحب يسود كل أبناءه وطوائفه.

{ ماذا تعني لك الام ؟

– الأم هي الحياة والوفاء والطيبة وهي النهر الذي نغترف منه الأخلاق والعلم والطيبة.

{ وماذا تعني لك العائلة ؟

– العائلة هي الأمل والآمان والحب وكل شيء جمي.

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