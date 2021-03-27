الرسام يتابع الأفلام القديمة ويكره النفاق: ركن الهواة مع جعفر الخفّاف خطوتي الفنية الأولى

بغداد – فائز جواد
لكل مبدع ومتميز في الوسط الفني والثقافي جوانب في حياته لايعرفها جمهوره واليوم وضمن زاوية بعيدا عن الفن نحاور رئيس جمعية الموسيقيين العراقيين المطرب كريم الرسام :
{ بعيدا عن الفن، ما هي هواياتك ؟
– القراءة لكل مااجده يضيف لي ثقافة في مجال الفن والموسيقى خصوصا. ومتابعة الافلام القديمة بكل اجناسها.
{ الخطوة الاولى التي قادتك ان تحفر لك اسما متى كانت ومع من ؟
– الخطوة الاولى والتي اعتز بها كانت مع برنامج ركن الهواة الذي يقدمه الملحن الرائد جعفر الخفاف.
{ تاريخ في حياتك لن تنساه ؟
– انه تاريخ زواجي وارتباطي بشريكة حياتي في تموز عام 1987.
{ متى تشعر بالحزن والالم ؟
– عندما أرى إنساناً محتاجا وعندما افقد شخصاً عزيزاً.
{ متى تذرف دمعا ؟
– عندما أرى بلدي متأخراً عن باقي البلدان اتالم حد ذرف الدموع.
{ مالذي يشعرك فخورا ؟
– أشعر بالفخر والاعتزاز عندما اقدم عملا للفنانين الموسيقيين ذا فائدة لهذه الشريحة المظلومة.
{ هل شعرت بالندم في مشوارك ؟
– شعرت بالندم لأنني لم استغل موهبتي التي منحني اياها الله استغلالا صحيحاً.
{ مالذي يغضبك ؟
– النفاق الذي أراه في الوسط الفني مع الاسف.
{ ماذا تعني لك الطفولة ؟
– تعني لي الطفولة البراءة وصفاء النية التي كنا نعيشها وذكريات الصبا الجميلة التي لانستطيع نسيانها.
{ ماهي صفات الصديق المخلص ؟
– صفات الصديق المخلص القلب النظيف والكرم والمحبة والشجاعة والمواقف الجميلة غير المقرونة بالمصالح الشخصية.
{ اول مدينة عراقية وعربية زرتها وعشقتهــا ؟
– عراقياً البصرة لطيبة أهلها وعربيا القاهرة لصفاء قلوب ناسها.
{ مكان بغدادي تعشقه وتزوره دوما ؟
– منطقة الكسرة لطيبة أهلها وشعبيتها.
{ اي من فصول السنة تعشق ولماذا ؟
– فصل الربيع لانه يحمل صفاء الجو
{ اول كتاب قراته وتاثرت به ؟
– كتاب شخصيات قلقة في الإسلام.
{ كيف تقضي يومك في ايام الحظر ؟
– اقضيه مع الاهل وقراءة الكتب وسماع الاغاني السبعينية.
{ اي من وسائل الاعلام تتابع وتفضل ؟
– اتابع اغلب الفضائيات العربية والعراقية واتابع صحف طريق الشعب والزمان والصباح.
{ موقفك من وسائل التواصل الاجتماعي التي تفبرك اخبار كاذبة ؟
– انا ضد كل وسائل التواصل الاجتماعي التي تفبرك الأخبار الكاذبة واعتبرها جرائم ضد الإنسانية.
{ هل تتواصل مع الرياضة واي نوع منها تعشق ؟
– اكيد انا أتواصل مع الرياضة واحب كرة القدم واعشق المنتخب العراقي لكرة القدم
{ متى تشعر بالامن والامان ؟
– أشعر بالأمن والأمان عندما أرى بلدي خاليا من كل مظاهر التسلح وأرى الحب يسود كل أبناءه وطوائفه.
{ ماذا تعني لك الام ؟
– الأم هي الحياة والوفاء والطيبة وهي النهر الذي نغترف منه الأخلاق والعلم والطيبة.
{ وماذا تعني لك العائلة ؟
– العائلة هي الأمل والآمان والحب وكل شيء جمي.