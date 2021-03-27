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انجاز المرحلة الثانية من أعمال التأهيل والإعمار لبناية المعهد القضائي

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بغداد / إعلام القضاء

أعلن مجلس القضاء الأعلى عن زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان الى المعهد القضائي للاطلاع على انجاز المرحلة الثانية من اعمال التأهيل والإعمار لبناية المعهد القضائي .
وأفاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المرحلة الثانية من إعمار بناية المعهد قد شملت تأهيل المدخل الرئيسي للبناية حسب الطراز المعماري من التراث الإسلامي. وتأهيل مدخل الاستعلامات من الجانبين مع وضع نصب جداري يتضمن نبذة مختصرة عن تاريخ المعهد باللغتين العربية والانكليزية اضافة الى تأهيل المرافق الاخرى في المعهد (المسرح وقاعات المحاضرات وغرفة الاساتذة والحمامات وصيانة أسطح البناية كافة)”.
وأضاف المراسل أنه “تم افتتاح نصب يجسد مسلة حمورابي وضعت في الباحة الداخلية للمعهد، مشيراً الى انشاء حائط مغلف بمادة الجفقيم يفصل بناية المعهد عن الأبنية المجاورة”.
يذكر أن مجلس القضاء الاعلى كان قد شرع بحملة إعمار وصيانة وتأهيل شاملة لبناية المعهد القضائي منذ تاريخ ضم المعهد الى تشكيلات المجلس بموجب القانون رقم (70) لسنة 2017.

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