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براد ماء هدية أفضل لاعب في بطولة آسيوية

قام الإتحاد النيبالي، بإهداء لاعب منتخب بنغلادش سوهيل رنا هدية براد ماء كهربائي بمناسبة حصوله على جائزة أفضل لاعب خلال إفتتاح البطولة الدولية الثلاثية الودية التي تقام في نيبال. وفاز منتخب بنغلادش على قرغيزستان بهدف من دون رد  في المباراة التي أقيمت على ستاد داساراث في كاتماندو، ضمن البطولة الدولية الثلاثية الودية التي تقام في نيبال. وفرض منتخب قرغيزستان سيطرته على معظم مجريات المباراة، ولكن المنتخب البنغالي خطف هدف الفوز عندما أرسل سعد الدين تمريرة عرضية حاول المدافع القرغيزي كومارباج اولو بايامان إبعادها لكنه حولها بالخطأ في مرمى فريقه 30. وتأتي هذه البطولة ضمن استعدادات نيبال وبنغلادش  وقرغيزستان لاستئناف المنافسة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023  في الصين ويتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.

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