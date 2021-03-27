خبير في القانون الدولي: PKK يتصدر قوائم الإرهاب ولا يحق له اتهام أحد بالتجسس

أكد محلل سياسي وخبير في القانون الدولي، اليوم السبت، أن حزب العمال الكوردستاني PKK يتصدر قوائم الإرهاب الدولية ولا يحق له اتهام مواطني إقليم كوردستان بالتجسس.

وقال آراس عبد الله : «أي عمل يقوم به PKK في إقليم كوردستان يعد انتهاكاً للقوانين الدولية والمحلية، لأن وجود PKK هنا بحد ذاته يعد انتهاكاً لسيادة إقليم كوردستان والعراق».

وأضاف «لا يحق لأي حزب خارجي، أو حتى قوة داخلية في إقليم كوردستان، احتجاز أحد، فهذا الأمر منوط بالقضاء فقط، وما فعله PKK باختطاف مواطني الإقليم وإجبارهم على الاعتراف بالتجسس لصالح تركيا يعد انتهاكاً للقوانين الدولية».

وأكد الخبير في القانون الدولي، أن «إقليم كوردستان بإمكانه تقديم شكوى أمام المحاكم الدولية ضد PKK، لأن هذا الحزب مدرج على قوائم الإرهاب العالمية، واختطافه مواطني الإقليم يصنف كعمل إرهابي».

وختم آراس عبد الله بالقول: «PKK يتصدر قوائم الإرهاب، ولا يحق له قانونياً اتهام مواطني إقليم كوردستان بالتجسس».

وكان مسلحو حزب العمال الكوردستاني PKK قد أقدموا على اختطاف العديد من المواطنين في مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان، وأجبروهم تحت التعذيب على الإدلاء بـ «اعترافات» منافية للحقيقة، جهزها لهم الحزب لقراءتها.

وتناقلت مواقع ومنصات الحزب الكوردي التركي مؤخراً، مقاطع مصورة لمواطنين تم اختطافهم من قبل PKK في مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان، وهم يقرؤون تحت التهديد والإجبار، ما قالوا إنها «اعترافات»، حيث يوجه العمال الكوردستاني لهم تهمة «التجسس لصالح تركيا».