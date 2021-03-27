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عالية نصيف: أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى الضعف.. وعلى الحكومة حماية المواطن من آثار رفع سعر الدولار

 النائبة عالية نصيف العبيدي (@alyi1nsaiff) | Twitter

طالبت النائبة عالية نصيف الحكومة بحماية المواطنين من الآثار السلبية لرفع سعر الدولار، مبينة أن رفع سعره تسبب في ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في السوق بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان .

وقالت في بيان اليوم :” ان كل المواد الغذائية ارتفعت أسعارها إلى الضعف بدءاً من الزيت وصولاً إلى المعجون بسبب رفع سعر الدولار وأيضاً اقتراب شهر رمضان الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الناس على شراء المواد الغذائية “.

وبينت نصيف :” ان المواطن له حقوق على دولته، فأين حقوق المواطن العراقي على دولته التي خفضت سعر الدينار؟ أليس من واجبها تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن هذا الإجراء بدلاً من ترك الشعب في مهب الريح؟ وكيف ستواجه الأسر محدودة الدخل هذا الغلاء الفاحش الذي سيعود بنا إلى زمن الحصار الاقتصادي؟ “.

 وحذرت نصيف من ” أن تنصل الحكومة عن مسؤولياتها ستكون آثاره وخيمة خلال الأيام القادمة، فاحذروا غضب الشعب الذي تركتوه بين مطرقة الدولار وسندان ارتفاع الأسعار “.

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