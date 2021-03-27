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عمليات البصرة تتفذ حملة دهم وتفتيش في مناطق أبو صخير

أعلنت قيادة عمليات البصرة،  الخميس، البدء بحملة دهم وتفتيش في مناطق أبو صخير شمال المحافظة.

وقالت القيادة في بيان  إن “القوة المداهمة تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض كما تمكنت القوة من مصادرة أسلحة متنوعة ومواد مخدرة”.

ووجه قائد عمليات البصرة، اللواء الركن اكرم صدام مدنف، بحسب البيان، “بضرورة تنفيذ مذكرات إلقاء القبض وتفعيل الجانب الاستخباري وإيجاد الخطط البديلة والقيام بعمليات نوعية استباقية وسريعة تستند إلى رؤيا استخبارية ومعلومات مؤكدة والابتعاد عن الطرق التقليدية في مداهمة المتورطين بدم الأبرياء من البصريين”.

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