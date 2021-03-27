فيديو.. “ملبن مصر” سمية الخشاب تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

/- منى شعلان/ تفاعل الجمهور المصري مع لقب “ملبن مصر” الذي تم إطلاقه على الفنانة سمية الخشاب مؤخرًا، بعد نشر النجم محمد رمضان صورة تجمعه بـ الخشاب من كواليس تصوير مسلسله الجديد “موسى”، وعلق عليها قائلاً:” ملبن مصر”.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات تليفزيونية لها تعليقا على الصورة التي نشرها محمد رمضان معها من كواليس المسلسل:” كلمة ملبن مصر التي ذكرها محمد رمضان في الصورة التي قام بنشرها كانت عفوية وتفاجأت بها “.

و أشارت :” لما تشوفوا المشهد داخل المسلسل هتعرفوا محمد رمضان قالي عليا ملبن ليه”، متابعة:” شخصية حلاوتهم شخصية جميلة وانا مستمتعة بمشاركتي في المسلسل ومحمد رمضان شخصية جميلة يركز بشكل كبير ويهتم بكل التفاصيل “، مضيفة:” مسلسل موسى ملحمة بمعنى الكلمة”.

كما نشر جمهور الفنانة المصرية فيديو تعليقًا على لقب الملبن تقوم فيها احدى المدرسات على طريقة الجرافيك بتدريس للطلاب درس “الملبن”، وتقول لهم النجمة دي مش نجمة شباك وبس دي نجمة البيبان والاباجورات والبيت كله، دي كمان نجمة شباك القلوب، فاهمين الدرس”.

من جانبها حازت سمية الخشاب، على إعجاب جمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، بعد نشرها فيديو جديد وهي ترقص وتتمايل وتستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير لها، وعلقت عليه قائلة:كوني حره قويه تشعري بالسعادة الأبدية.

مسلسل موسى، يشارك في بطولته محمد رمضان، باسم سمرة، سمية الخشاب، عبير صبري ،منذر رياحنة ،فردوس عبدالحميد وكوكبة كبيرة من النجوم، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة ، ومن المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني 2021.