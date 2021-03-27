قبل يوم من جلسة البرلمان حول الموازنة .. وفد إقليم كوردستان المفاوض يصل بغداد

وصل وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد لمناقشة بنود الموازنة واستئناف الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة قبيل عقد جلسة تمرير الموازنة الاتحادية لعام 2021 يوم غد الاحد في البرلمان العراقي.

وصل وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد لمناقشة بنود الموازنة واستئناف الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة قبيل عقد جلسة تمرير الموازنة الاتحادية لعام 2021 يوم غد الاحد في البرلمان العراقي.

وقال مسؤول ممثلية حكومة الاقليم في بغداد فارس عيسى، في تصريح لـ(باسنيوز)، بانه “وصل وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض، إلى العاصمة العراقية بغداد قبيل عقد جلسة تمرير الموازنة الاتحادية يوم غد الاحد”.

واضاف، “ان الوفد يؤكد على الاتفاق على بنود الموازنة في اطار الدستور العراقي وبما يضمن حماية حقوق وكرامة الشعب في إقليم كوردستان”.

من جهته، أكد سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، امانج رحيم، على صفحته في(فيس بوك)، ان “وفد اقليم كوردستان سيجري عدداً من اللقاءات والمباحثات مع الاطراف الاخرى بشأن جلسة يوم غد والتصويت على الموازنة في البرلمان العراقي”.

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، بشير حداد، أكد اليوم السبت “وجود أطراف تسعى إلى عرقلة إقرار مشروع القانون وأن يبقى العراق بلا موازنة هذا العام”.

مؤكداً انه تم التصويت على حصة إقليم كوردستان في اللجنة المالية بعد تحديدها.

وتابع ، إن “حصة إقليم كوردستان لا تمثل العائق الوحيد إمام اقرار مشروع الموازنة، ونطالب بالتصويت عليه في جلسة الغد”.

مشدداً على أن “الإقليم لن يرضى إلا بالمسودة التي تم الاتفاق بشأنها مع الحكومة العراقية، ومن المهم الانتهاء من محادثات مشروع الموازنة اليوم”.

وكان حداد قد ترأس ، اليوم السبت، اجتماعاً مشتركاً بين اللجنة المالية النيابية وعدد من الوزراء لمناقشة مواد قانون الموازنة.

يذكر ان الأطراف الشيعية قد تنصلت بداية الأسبوع الماضي عن اتفاقها مع إقليم كوردستان والذي تم التوصل إليه بين الجانبين والذي تضمن تسليم البيانات المتعلقة بإنتاج 460 ألف برميل من النفط إلى سومو مع جملة استقطاعات تصل لـ230 ألف برميل بعد استرجاع 30 ألف برميل لتغطية الاستهلاك المحلي وإنتاج الكهرباء، وكذلك 180 ألف برميل لتسديد تكاليف الإنتاج والتصدير إلى جانب 20 ألف برميل كمستحقات البترودولار لصالح إقليم كوردستان على ألا يقل ما سيسلمه إقليم كوردستان من النفط بعد هذه الاستقطاعات عن 250 ألف برميل.