قمة ثلاثية وحوار ستراتيجي.. نائبان يعلقان على ’’أبرز حدثين’’ سيشهدهما العراق بالأيام المقبلة

علّق عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، عامر الفايز، الأربعاء (24 آذار 2021)، على عدم وجود ممثلين عن اللجنة في الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وقال الفايز في حديث إن “وزارة الخارجية العراقية تتحمل مسؤولية عدم وجود ممثلين عن لجنة العلاقات الخارجية في الجلسة الجديدة من الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف، أنه “لا يجب أن يكون تمثيل لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية في الحوار حضورياً”، مبيناً، أنه “يجب إطلاع مجلس النواب على مضامين الحوار والاتفاقيات التي تُعقد خلال الحوار الستراتيجي”.

وتابع الفايز، أنه “ليس هناك اعتراضاً على وجود مدربين للتحالف الدولي في العراق، ولكن الاعتراض متمثل بتواجد القوات الأمريكية، ولا يجوز للحكومة الإبقاء على تلك القوات لانها ستخالف قرار البرلمان بإخراجها من البلاد، وهي ملزمة بتطبيقه”.

وبشأن انفتاح العراق على الدول العربية، أوضح الفايز أن “ذلك الانفتاح على الحاضنة العربية يعود بمناع عدة للبلاد، والاجتماعات التي ستعقدها بغداد وعمان والقاهرة، تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي في كامل المجالات”.

ومن المتوقع أن تعقد قمة ثلاثية، يوم السبت المقبل، يحضرها عن الجانب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعن الجانب الأردني العاهل عبد الله الثاني بن الحسين، فيما سيمثل العراق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، انطلاق جولة جديدة من الحوار بين بغداد وواشنطن، بما يضمن عدم عودة تنظيم داعش، في شهر نيسان المقبل.

وبدوره قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الأربعاء، إن “الحوار الإستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن، لم يكن مختلفا عن الحوارات السابقة، فهذه الحوارات لن ينتج عنها أي شيء جديد، وهذا الحوار هو محاولة لاستدامة العلاقات بين البلدين”.

وبيّن الركابي في حديث ، أن “الكثير من الاتفاقيات عقدت بين بغداد وواشنطن منذ توقيع اتفاقية الإطار الاستراتيجي ولغاية الآن لم يتم تنفيذ أي شيء على مستوى البنى التحتية مجال الطاقة والصناعة وغيرها من المجالات، فلا شيء طبق من هذه الاتفاقيات على أرض الواقع”.

وأضاف أن “الشيء المهم والذي يجب أن يركز عليه الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن هو قضية إخراج القوات الأمريكية، فالوفد العراقي المفاوض وعموم الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق قرار البرلمان بإخراج كل القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الامريكية”.