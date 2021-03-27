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لاجئ عراقي يواجه حكماً بالسجن 14 عاماً والترحيل من استراليا

يواجه لاجئ عراقي في أستراليا عقوبة السجن 14 عاما والترحيل بعد قيامه باغتصاب شابة تبلغ من العمر 22 عاما في أحد شوارع سيدني.

واعترف ساير حمود جابر العنزي، البالغ من العمر 39 عاما، بالجريمة التي وقعت في عام 2019، في زقاق مظلم في أحد شوارع العاصمة الأسترالية، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.

ومثل العنزي أمام المحكمة، أمس الجمعة، للاستماع للحكم النهائي، لكن القاضي أرجأ القضية لوقت لاحق مراعاة لحالة العنزي النفسية.

وقالت المحكمة إن العنزي لم يكن في وضع لائق للمضي قدما وتم تأجيل القضية إلى موعد لاحق حتى تتاح له فرصة اتخاذ قرار بشأن محاميه، الذي أعلن انسحابه من القضية.

وبرر المحامي الانسحاب لكون العنزي “يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة لتجارب حياة مؤلمة للغاية”، مؤكدا أنه “غير قادر على الاستمرار في العمل من أجله”.

ويحمل العنزي تأشيرة مؤقتة للإقامة في أستراليا، ومن المرجح أن يتم ترحيله لبلده الأم العراق بعد تمضية عقوبة السجن.

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