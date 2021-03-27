مديرية الدفاع المدني تتحدث عن حرائق الأسواق ولا تنفي فرضية الحوادث المفتعلة

أكدت مديرية الدفاع المدني، أمس الجمعة، أن حوادث الحرائق التي شهدتها بعض الأسواق، ومنها حريق يوم أمس في سوق حي العامل الشعبي عرضية وغير مفتعلة.

وقال مدير الدفاع المدني كاظم سلمان بوهان، إنه “لا ينفي فرضية العمد في بعض الحوادث بشكل عام لكنه لا يميل الى هذه الفرضية في الحرائق التي حصلت بالأسواق مؤخراً”، موضحاً أن “هذه الحرائق حصلت في وقت الصباح سواء في حريق سوق الكرادة أو حريق سوق حي العامل وجميع أصحاب المحال هم متواجدون ومن غير المعقول أن تقوم جهة بحرق الأسواق أمام الناس وبشكل واضح وأنه لو كانت هذه الحرائق مفتعلة لكان حدوثها تم في وقت متأخر من الليل، وليس على مرأى ومسمع الجميع”.

وأضاف أن “معظم الأسواق التي تنتشر في بغداد وفي المحافظات مصنعة من مادة (السندويج بنل) أو (الجينكو) ومبنية بطريقة عشوائية وغير نظامية، وهذه المواد التي صنعت منها الأسواق قابلة للاشتعال بشكل سريع”، مشيراً الى أن “أغلب هذه الحرائق تكون إما بتماس كهربائي أو بقصور من أصحاب المحال واستخفافهم بخطورة تلك المواد وقابليتها للاشتعال السريع”.

وأكد بوهان أن “حوادث الحرائق التي حصلت العام الماضي بلغت ما يقارب 30 ألف حريق وأن دراسة احصائية بينت أن 41 % منها بسبب التماس الكهربائي، إضافة الى الإهمال وعدم مراعاة شروط السلامة والأمان والاستخدامات الواسعة للبناء العشوائي و(السندويج بنل) و(الجينكو) والتخزين غير الأصولي وغير النظامي”.

ولفت الى ان “فرق الدفاع المدني لديها جولات ميدانية بالعشرات والمئات ولديها كشوفات بالآلاف، وحذرت والتقت أصحاب هذه المحال والبنايات والمخازن وأحالتهم الى القضاء وستتم محاسبتهم، لكن هناك اصراراً على المخالفة لأن هذه المواد زهيدة ورخيصة الثمن فيلجؤون إليها”.

والى ذلك، أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، إخماد حادث حريق اندلع في سوق حي العامل الشعبي.

وذكرت المديرية في بيان أن “فرقها في جانب بغداد الكرخ تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع صباح هذا اليوم داخل سوق حي العامل الشعبي جنوبي بغداد بمتابعة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.

وأضاف أن “الفرق طوقت وعزلت الحريق الذي اندلع داخل 30 محلا تجاريا ـ تجاوز ـ مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والأمان الصادرة من مديرية الدفاع المدني”.

وتابع: “تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 360 محلا تجاريا آخر مجاورا لموقع الحادث ومنعت امتداد النيران إلى الدور السكنية القريبة من السوق”.

وأشار الى أن “فرق اسعاف الدفاع المدني نفذت عمليات الانعاش الرئوي للمصابين بحالات اختناق نتيجة استنشاق نواتج الحريق من المواطنين قبل تأمين نقلهم الى المستشفى القريب لتلقي العلاج فيها”.

وأكد أنه “بعد جهود كبيرة بذلتها فرق الدفاع المدني، فقد تمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم أضرارها المادية وعلى اثر ذلك طالب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر”.