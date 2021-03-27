مسؤول في البيشمركة: PKK يجر شنگال إلى حرب ويخاطر بحياة الأهالي

أكد مسؤول في قيادة شنگال لقوات بيشمركة كوردستان، اليوم السبت، أن حزب العمال الكوردستاني PKK كثّف من تحركاته في ناحية سنوني، فيما الجيش العراقي يمنع مسلحي الحزب من دخول القضاء، محذراً من أن PKK يجر شنگال إلى حرب تهدد حياة الأهالي في حال استمر برفض الخروج من القضاء.

وقال ميرزا خلف : «أوضاع شنگال متأزمة وغير مستقرة، وكل التوقعات ترجح نشوب قتال في القضاء، لأن PKK ببقائه في شنگال يثير المشاكل فيما يعمل الجيش العراقي بكل قوة على إخراج مسلحي الحزب من القضاء».

وأضاف «PKK أعلن صراحة أنه لن ينسحب من شنگال وأنه سيواجه الجيش العراقي، لذا فإن احتمال نشوب قتال بين PKK والجيش العراقي بات يشكل تهديداً حقيقياً لحياة سكان شنگال».

وتابع خلف «لقد حددت بغداد مهلة وتاريخاً محدداً لانسحاب PKK من شنگال، ولم يتبق أمام مسلحي الحزب سوى عدة أيام لانتهاء المهلة الأخيرة، وفي حال رفضه الانسحاب من المحقق نشوب قتال».

وقال المسؤول في قوات البيشمركة: «أوضاع شنگال سيئة للغاية، والنازحون العائدون إلى القضاء في تردد حيال البقاء، وزاد من استيائهم ومخاوفهم إعلان PKK رفضه الانسحاب من شنگال واستعداده لمواجهة الجيش العراقي».