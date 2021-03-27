هجمات النيجر تخلف 141 قتيلا حتى الآن

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات المسلحة التي شنّها متطرفون الأحد الماضي ضد قرى في النيجر إلى 141 قتيلاً، حسبما أعلنت الحكومة اليوم السبت.

وكانت الحصيلة الأخيرة تشير إلى مقتل 137 شخصاً في الهجمات المتطرفة الأكثر دموية في النيجر منذ سنوات، التي وقعت في منطقة تاهوا القريبة من الحدود مع مالي.

وقال وزير داخلية البلاد ألكاشي الهدا بعد زيارة إحدى القرى أمس الجمعة، “التقينا السكان ضحايا الهجمات الهمجية، إذ قُتل رجال ونساء وأطفال”.

وأفاد خلال مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، بأن هذه الهجمات قد تشكّل “مخاطر كبيرة لحصول نزاع بين المجتمعات في هذه المنطقة”.

وكان مسؤول محلي قال في وقت سابق إن “مسلحين وصلوا على متن دراجات نارية، وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك”.

والمناطق المستهدفة تقع في تاهوا القريبة من تيلابيري، وكلتاهما على الحدود مع مالي، علماً أن تيلابيري موجودة في نقطة معروفة بـ “الحدود الثلاث” عند تخوم النيجر ومالي وبوركينا فاسو التي تتعرّض بانتظام لهجمات من متطرفين.