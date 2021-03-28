اعتقال ضابطين بالامن الوطني بتهمة التلاعب بسجلات عقارية في نينوى

وجهت لجنة المسابقات بالهيأة التطبيعية بإتحاد الكرة اليوم السبت (27 آذار 2021)، إنذاراً نهائيا لفريقي السماوة والقاسم بكرة القدم، وهددت بنقل مباريات الفريقين الى خارج المحافظتين بمنافسات دوري الكرة الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان إنها،” قررت توجيه إنذار نهائي إلى ناديي السماوة والقاسم لعدم الالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها سابقاً من قبل اللجنة، وعدم التزامهما بقرارات خلية الأزمة بمنع دخول الجمهور الى الملاعب، وفي حال تكرار هذه الحالة ستضطر اللجنة لنقل مباريات الفريقين خارج محافظتهما”.

واضافت،” كما قررت اللجنة أيضا توجيه إنذار نهائي لأندية الميمونة والسكر من محافظة ميسان، وأكد والناصرية من محافظة ذي قار، وذلك لعدم التزامهم بالتعليمات وقرارات خلية الأزمة الحكومية بخصوص منع دخول الجمهور للملاعب، وفي حالة تكرار هذه الحالة سيتم نقل مباريات الفرق المشار إليها خارج محافظاتهم”.

وسبق للجنة المسابقات أن اوقفت مباراة لفريق القاسم بعد دخول جمهور الفريق الى ملعب الكفل.