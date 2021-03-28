الكاظمي يوافق على تأليف لجنة لتطوير مدينة أور الاثرية

وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، تأليف لجنة لتطوير مدينة أور الاثرية.

وقال بيان للأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء ان “مجلس الوزراء، قرّرَ استنادًا إلى موافقة رئيس المجلس، مصطفى الكاظمي، تأليف لجنة بإشراف الأمين العام ل‍مجلس الوزراء، تتولى بلورة الأفكار والخطط عن مشروع تطوير مدينة أور الأثرية، وإعداد الكشوفات والكلف اللازمة لإنجازه، على أن ترفع اللجنة تقريراً نصف شهري مفصلاً إلى الأمين العام ل‍مجلس الوزراء”.

واضاف البيان ان “القرار تضمّن إسناد رئاسة اللجنة إلى الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها، ممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومحافظة ذي قار، ووزارات الداخلية، والإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، والثقافة، والمالية، فضلاً عن الدوائر البلدية والخدمية في محافظة ذي قار”.