تظاهرات الرفاعي تطيح بالقائممقام بعد أسبوع من تنصيبه

ذي قار / حسين العامل

أعلن في قضاء الرفاعي يوم أمس، أن محافظ ذي قار المكلف الفريق عبد الغني الأسدي قرر إدارة القضاء المذكور من موقع أدنى، وذلك بعد أسبوع من التظاهرات المطالبة بإلغاء تنصيب القائممقام الجديد عمار الركابي، فيما يواصل المتظاهرون اعتصامهم أمام القائممقامية لحين إعادة القائممقام السابق كاظم الفياض الى منصبه.

وبذلك تطيح تظاهرات قضاء الرفاعي التي تواصلت على مدى أسبوع كامل بقائممقام القضاء الجديد بعد أسبوع واحد من تكليفه بادارة المنصب.

وذكر الشيخ ظافر لهمود الركابي عقب لقائه وعدد من شيوخ قضاء الرفاعي بمحافظ ذي قار أن «قائممقامية قضاء الرفاعي ستدار من قبل المحافظ الفريق عبد الغني الأسدي»، وأضاف «هذا ما دار في لقاء اليوم مع محافظ ذي قار بحضوري وحضور الشيخ عامر الخير الله والسيد ماجد الفياض».

وفي الرد على قرار المحافظ واصل العشرات من المحتجين في قضاء الرفاعي اعتصامهم المفتوح يوم أمس السبت للمطالبة بإعادة القائممقام السابق كاظم الفياض ورفض تولي المحافظ المكلف عبد الغني الأسدي مهام إدارة القضاء من موقع أدني.

وفي يوم أمس الأول الجمعة أمهل المحتجون في قضاء الرفاعي محافظ ذي قار 48 ساعة لحسم ملف القائممقام وإعادة السابق كاظم موسى الفياض الى منصبه، داعين الحكومتين المحلية والمركزية الى الاستجابة العاجلة لمطالب أهالي الرفاعي خشية من تصعيد حدة الاحتجاجات.

في المقابل، شهد قضاء الرفاعي (كم شمال الناصرية ) خلال اليومين المنصرمين انطلاق تظاهرات أخرى مؤيدة للقائممقام الجديد عمار الركابي تدعوه فيها للبقاء بمنصبه.

من جانبه، قال المراقب الإعلامي فاضل النسيم للمدى إن «قرار المحافظ بإدارة قضاء الرفاعي من موقع أدني جاء كحل وسط لحسم الخلاف بين الأطراف المطالبة بإعادة القائممقام السابق المهندس كاظم الفياض وتلك التي تطالب بتثبيت الدكتور عمار الركابي بمنصبه الجديد»، مبيناً أن «هذا القرار جاء أثناء لقاء المحافظ بعدد من شيوخ عشائر الرفاعي».

وعن مصير القائممقام الجديد قال النسيم إن «الدكتور عمار الركابي سبق وأن تقدم بطلب إعفاء من منصبه إثر تصاعد حدة التظاهرات الرافضة لتكليفه بالمنصب وأن قرار المحافظ بإدارة المنصب من موقع أدنى يعد موافقة ضمنية على إعفائه «، لافتاً الى أن « الهدوء الحذر يسود القضاء حالياً رغم تواصل اعتصام المؤيدين للقائممقام السابق كاظم الفياض أمام مبنى القائممقامية».

وفي يوم الخميس الماضي، أعلن قائممقام قضاء الرفاعي الدكتور عمار ياسر الركابي تقديمَ طلب إعفائه من منصبه الى محافظ ذي قار عبد الغني الأسدي.

وذكر الركابي بحسب طلب إعفائه الذي تابعته المدى أنه» ليس طالبا للمنصب على حساب المصلحة العامة وغير متشبث به»، وأضاف، أنه «أكبر وأرفع من المناصب التي تراق من أجلها الدماء وتقام عليها الفتن».

ويأتي قرار الركابي بطلب الإعفاء من منصبه بعد ثلاثة أيام من قيام محتجين غاضبون بمنعه من الدخول الى مبنى القائممقامية والمباشرة بمهام عمله احتجاجاً على تنصيبه خلفاً للمهندس كاظم الفياض وذلك عقب يوم واحد من مصادمات بين متظاهرين رافضين وآخرين مؤيدين لتعيين الدكتور عمار الركابي قائممقاماً جديداً للقضاء المذكور.

وكان محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الأسدي قد قرر يوم السبت (20 آذار 2021) تكليف الدكتور عمار ياسر الركابي رسمياً بشغل منصب قائممقام قضاء الرفاعي وهو ما دفع المتظاهرين للتصعيد واتهام الركابي بالتحزب وشراء المنصب، إذ اظهرت مقاطع فيديوية تابعتها (المدى) الركابي وهو يغادر موقع عمله وسط هتافات (باطل.. باطل) و(بفلوسه.. بفلوسه) التي يطلقها المتظاهرون في إشارة لصفقات شراء المناصب الحكومية. في حين هتف متظاهرون آخرون ( هذه الصوب وذاك الصوب نريدك سيد كاظم) وذلك للإعراب عن تأييدهم للقائممقام السابق كاظم الفياض الذي يصفونه بغير المتحزب.