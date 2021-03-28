تكتيك جديد لجهاز مكافحة الإرهاب في تعقب عناصر داعش

كشف جهاز مكافحة الإرهاب، امس السبت، عن الأسلوب التكتيكي الذي يستخدمه في ملاحقة بقايا خلايا تنظيم داعش، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان إن “عملية (الأسد المتأهب) التي استمرت أسبوعين” التي استهدفت “بقايا عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال مخمور جنوب الموصل شهدت استخدام أسلوب تكتيكي جديد يتبع لأول مرة من قوات الجهاز”.

وأوضح أن “الأسلوب التكتيكي اعتمد أولاً على المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها وفق جهود كبيرة قبل انطلاق العملية ومن ثم استدراج العناصر الإرهابية إلى هذه المنطقة ليتم استهدافها بالضربات الجوية، فضلاً عن السيطرة على جميع الطرق المؤدية الى المنطقة”.

وأضاف: “الأسلوب اعتمد أيضاً على استهداف العناصر الإرهابية التي تهرب من الضربات الجوية بواسطة قناصي الجهاز”.

وتابع أن “هذا الأسلوب يتناسب مع طبيعة المنطقة والعدو، والذي اعتمد على نشر فرقة من القناصين في محيط المنطقة التي شهدت العمليات”.

ولفت إلى أن الأساليب المتنوعة التي يتبعها الجهاز “تفاجئ” عناصر داعش، لأنها أساليب مختلفة من عملية إلى أخرى على حد قوله.

وأكد النعمان “وجود تنسيق عال جداً خلال هذه العملية مع طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي”.

الى ذلك، نفذت قيادة عمليات سامراء في العراق، أمس السبت، عمليات استباقية ضد بقايا تنظيم داعش الإرهابي في عدد من المناطق.

وقال قائد عمليات سامراء، اللواء الركن علي مثجل خلف المالكي: إن “القوات الأمنية نفذت عمليات استباقية ودوريات وكمائن بهدف منع العصابات الإرهابية من الاحتكاك بالمواطنين وعدم إعطائهم فرصة بافتعال المشكلات”.

وأكد المالكي وجود تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي في محور سامراء والحشد العشائري والشرطة الاتحادية من خلال الواجبات المشتركة لكافة القطعات.