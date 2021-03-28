فريق طبي من اقليم كوردستان في قامشلو لاجراء عمليات القلب المفتوح

يواصل فريق طبي من اقليم كوردستان مكون من 8 اطباء ، اجراء عمليات القلب المفتوح ، في مدينة قامشلو بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) حيث يتواجد الفريق هناك منذ 9 أيام .

الفريق الطبي تم ارساله للمرة الثانية من قبل حكومة اقليم كوردستان ومؤسسة بارزاني الخيرية.

وأجرى الفريق في الزيارة الماضية 4 عمليات قلب مفتوح اما في الزيارة الحالية فأجرى حتى الان 9 عمليات، وأكد اعضاء الفريق الطبي وادارة مستشفى القلب والعين في قامشلو ان العمليات كانت ناجحة وأوضاع المرضى مستقرة.

وبذلك لم يعد المريض في مناطق الإدارة الذاتية بحاجة الى القدوم الى اقليم كوردستان او السفر الى العاصمة السورية دمشق لاجراء مثل هذه العملية مما يجنبه دفع تكاليف مادية مضاعفة.