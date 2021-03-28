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مستشار الكاظمي: العراق لن يلجأ للاقتراض اذا وصل سعر النفط الى 70 دولارا

اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن العراق لن يلجأ للاقتراض إذا بلغ سعر النفط 70 دولاراً للبرميل.

وقال صالح في تصريح انه “من الضروري توافر صندوق استقرار الموازنة كصندوق سياديّ تحوُّطيّ من تعرض الاستدامة المالية لخطر التقلّب أو الهبوط في استدامة الايرادات، لكون عوائد النفط تشكل أكثر من 92٪ من اجمالي الايرادت العامة في الموازنة”.

مشيرا الى ان “سعر برميل النفط ينبغي له ألَّا يقلّ عن 70 دولاراً لبلوغ موازنة متوازنة من دون اللجوء الى الاقتراض لتمويل العجز السنوي في الموازنة العامة”.

يذكر ان اللجنة المالية النيابية رفعت سعر برميل النفط في الموازنة الى 45 دولاراً، بعدما كان 42 دولاراً.

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