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هولندا تحقق الفوز الأول في تصفيات كأس العالم بثنائية أمام لاتفيا

نجح المنتخب الهولندي في تخطي لاتفيا وتغلب عليه بهدفين دون مقابل، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام في قطر 2022.

وحل منتخب لاتفيا ضيفًا على هولندا لخوض مباراة الجولة الثانية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

الهدف الأول سجله ستيفن بيرجويس في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، وأحرز لوك دي يونج، هدف هولندا الثاني في الدقيقة 69.

وحسمت المباراة بفوز هولندا على لاتفيا (2-0)، لتحصد أول 3 نقاط في مشوارها بالتصفيات.

وكان المنتخب الهولندي تعرض لهزيمة في الجولة الأولى من تركيا بنتيجة (4-2).

بذلك يتصدر منتخب تركيا بـ 6 نقاط، يليه الجبل الأسود بـ 6 نقاط، ثم هولندا بـ3 نقاط، والنرويج بـ3 نقاط، ولاتفيا وجبل طارق بلا نقاط.

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