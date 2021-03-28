 وإذا كانت البداية تنتهي بكلام جميل فيجب تُختَتمَ النهاية بفعل عظيم !

بقلم مهدي قاسم

لا يكفي أن أدعو أو أكتب عن الوطنية ..

لأن العبرة الحسنة تكمن في أن أكون وطنيا قحا ومخلصا

ليس بأقوالي فقط وإنما بأفعالي الوطنية بالدرجة الأولى ..

لا يكفي أنا أدعو إلى النزاهة ، إنما أن الأهم أن أكون نزيها بالأساس واتعامل بنزاهة مع المسؤولية والأمانة التي أوكلتُ بها سواء موظفا صغيرا أو مسؤولا كبيرا .

لا يكفي أن أكتب عن التحضر والمدنية إنما العبرة في أن أتصرف مع عائلتي وبيئتي ومجتمعي بأسلوب حضاري سليم و صحيح ..

لا يكفي أن أقرأ آلافا من كتب فقط وإنما أطبق ما اتعلم منها حتى ولو قليلا في تفاصيل حياتي اليومية ..

لا يكفي أن أدعو إلى أعمال خير وحسنة إنما يجب أن أقوم بذلك تطبيقا ملموسا وتنفيذا ذات نفع وفائدة للجميع ..

لا يكفي أن أدعو الآخرين إلى سير في طريق عدل وحق ، إنما العبرة الحسنة في أن أكون عادلا ومحقا ومنصفا مع محيطي وعالمي ، بل حتى مع أعدائي و خصومي ..

لذا ……………..

وإذا كانت البداية تنتهي بكلام جميل فيجب تنقضي النهاية بفعل عظيم