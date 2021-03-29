إنطلاق إجتماعات القمة الثلاثية على المستوى الوزاري اليوم في بغداد

بغداد – قصي منذر

يصل بغداد اليوم الاثنين, وزيرا خارجية الاردن ايمن الصفدي ومصر سامح شكري , للتحضير لعقد اجتماع القمة الثلاثية التي ارجأت السبت. وقال المتحدث بأسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان امس ان (الوزير فؤاد حسين يستقبل اليوم في مطار بغداد الدولي , نظيريه الاردني والمصري , لعقد اجتماع القمة الثلاثية على المستوى الوزاري). وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، أكدا على اهمية انعقاد القمة العراقية الاردنية المصرية، في وقت قريب جداً، والتطلع الى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة. وارجأ العراق في وقت سابق انعقاد القمة , تضامنا مع مصر , اثر سقوط ضحايا وجرحى خلال حوادث تصادم قطارين وسقوط جسر قيد الانشاء وانهيار مبنى سكني مكون من 10 طوابق . فيما تسلمت وزارة الخارجیة الكویتیة من وزارة الخارجیة العراقیة الدفعة الثالثة من الممتلكات والأرشیف الكویتي الذي تم الاستیلاء علیه خلال الغزو عام 1990. وأكد وكیل الوزارة للشؤون القانونیة السفیر قحطان الجنابي في تصریح امس ان (العراق حريص على تطویر العلاقات الثنائیة مع الكویت الشقیقة), مشيرا الى ان (خطوة تسلیم الدفعة الثالثة من الممتلكات والارشیف الكویتي تعد من الخطوات الجادة في تقریب العلاقات بین البلدین), مجددا تأكیده (حرص العراق لتذلیل كل الصعاب لإعادة العلاقات الى طبیعتھا والانطلاق الى علاقات جدیدة متمیزة نطمح من خلالھا إلى تفعیل التعاون في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والتجاریة والاستثماریة والثقافیة كافة ولاسیما أن الشعبین تربط بینھما علاقات كثیرة). بدوره , قال مساعد وزیر الخارجیة الكویتي لشؤون المنظمات الدولیة السفیر ناصر الھین ان (هذه المبادرة تأتي ضمن التزام العراق بتنفیذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بتحریر الكویت ومنھا قرار رقم 2107), لافتا الى ان (ھذه الخطوة تدفع الى المزید من الخطوات في سبیل تعزیز العلاقات الأخویة التي تربط بین البلدین), معربا عن (ترحیب الكویت بالجھود التي تبذلھا الحكومة العراقیة لاستكمال تسلیم كافة الممتلكات والارشیف الكویتي), مشيرا الى ان (الدفعة الثالثة تضم ممتلكات وأرشیف وبعض الاجھزة الخاصة بوزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وجامعة الكویت). وعن عثور السلطات الكویتیة على رفات جندي عراقي في جزیرة بوبیان , اوضح الھین إن (الادارة العامة للأدلة الجنائیة بوزارة الداخلیة اتخذت الاجراءات اللازمة بھذا الصدد, وسیتم تسلیم رفات الجندي الى الوفد العراقي الذي یزور الكويت حالیا برئاسة الجنابي قبل مغادرتھم یوم غد الثلاثاء), مشدد على (بذل كل ما من شأنهه إنھاء ھذا الملف الإنساني بالتعرف على مصیر الأسرى والمفقودین), ومضى الهين الى القول (استمرار الجھود الحثیثة التي تبذل في سبیل التعرف على مصیر الأسرى والمفقودین الكویتیین في العراق). من جانبه , ثمن ممثل الأمین العام للامم المتحدة والمنسق المقیم لدى الكویت طارق الشیخ (الجھود الكویتیة – العراقیة التي تعمل من اجل تحقیق السلام وانھاء كل الملفات العالقة بین البلدین), مؤكدا ان (ھذه الجھود تعمل على توطید أواصر التعاون والتنمیة للشعبین الشقیقین ولعودة كافة الأمور الى نصابھا الحقیقي بین البلدین).