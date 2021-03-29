اقتصاديون يحملون البرلمان مسؤولية ارتفاع السلع الغذائية

بغداد/ حسين حاتم

يرجح مختصون في الشأن الاقتصادي ان تشهد الأسواق ارتفاعا جديدا في أسعار السلع، فيما حملوا البرلمان مسؤولية تصاعد الأسعار بسبب تأخر إقرار الموازنة.

وتقول عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائبة ندى شاكر جودت في حديث لـ(المدى) إن “الحكومة هي المسؤول الاول في مسألة رفع الاسعار او انخفاضها، كونها لم تتخذ اي اجراءات فعلية بخصوص رفع اسعار المواد الغذائية ولم نر اي أمن اقتصادي”.

وتضيف جودت أن “اداء الحكومة ضعيف جدا، كونها لا تستطيع السيطرة على التجار الصغار فكيف ستسيطر على الامور الاكبر من ذلك”.

وترى جودت أن “المواطن يعيش في قلق مستمر، فهو مهدد من ناحية ارتفاع اسعار الدولار من جهة وارتفاع اسعار المواد الغذائية من جهة اخرى”، مؤكده أن “الاسعار سترتفع اكثر مما هي عليه في الايام المقبلة مع حلول شهر رمضان”.

ومضت عضو الاقتصاد النيابية بالقول، “لو أن الحكومة قامت بحبس او معاقبة احد من التجار الجشعين لما وصلنا لما هو عليه الآن”، مستدركة، “ليس على مستوى تجار المواد الغذائية فقط بل ان الجشع تعدى حتى الصيدليات واصحاب المولدات واصحاب الاملاك وتحكمهم في الايجارات (..) وليست هناك اي قوة رادعة لهم”.

وترى جودت أن “اطلاق مفردات البطاقة التموينية قبيل شهر رمضان ما هو الا ضحك على الذقون”، بحسب تعبيرها. متسائلة “أين تجهيزات المواطن التي مر عليها نحو سنة من تلك البطاقة واين ذهبت أموالها؟”.

وكانت وزارة التجارة، قد استنفرت جميع أجهزتها لغرض استكمال تجهيز مفردات البطاقة التموينية استعدادا لشهر رمضان، مشيرة الى أن نظام البطاقة التموينية سيشهد استقرارا بعد توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارة التجارة باستنفار الجهود لتوفير مفردات البطاقة التموينية كاملة وإعطاء حصص إضافية. من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث لـ(المدى)، إن “مفارز وزارة الداخلية مستمرة في جهودها بخصوص مسألة تثبيت الاسعار ومراقبة السوق”. ويضيف المحنا أن “هناك فرق جوالة دائمة على محال المواد الغذائية، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة قد وجه وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق.

بدوره، يقول المختص بالشأن الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لـ(المدى) إن “مسألة ارتفاع اسعار المواد الغذائية تدل على عدم اهتمام اعضاء مجلس النواب بواقع السوق وعدم تفهمهم بأن تأخير التصويت على مشروع الموازنة سيزيد من حالات الفقر والبطالة والانهيار الاقتصادي للمجتمع”.

ويشير أنطوان الى انه “يجب اتخاذ موقف موحد، والضغط من قبل اعضاء مجلس النواب من اجل اقرار موازنة 2021”.

ويعتقد المختص بالشأن الاقتصادي أن “المسائل الخلافية التي تعرقل اقرار الموازنة ليست بتلك الاهمية التي تؤدي الى كل هذا الانتظار”، مبينا أن “هناك من يريد تسخيرها لأغراض انتخابية”.

ومضى المختص في الشأن الاقتصادي بالقول إنه “يجب على الحكومة توفير فرص عمل تؤدي الى تطوير عمل الاستثمار وتشغيل العاطلين وهذا بدوره يؤدي الى تقليل نسب البطالة، او تذهب الحكومة نحو توفير رواتب من خلال شبكة الحماية رغم انه حل غير مناسب كون البطالة تؤدي الى تدمير المجتمع”.