حملة وطنية لكشف المتلاعبين بأصوات الناخبين

ذي قار / حسين العامل

بعد حقبة طويلة من عزوف شرائح واسعة من الشباب عن المشاركة في العملية الانتخابية، وبعد أن دفع الشباب فاتورة ذلك العزوف المكلف من رصيد حاضرهم ومستقبلهم، أخذت مجاميع وفرق شبابية مؤخراً بتبني برامج توعوية لحث الشباب على المشاركة الواسعة بالانتخابات واتخاذ خطوات عملية تجاه عمليات التزوير الانتخابي وبيع وشراء الأصوات التي جعلت مستقبلهم ومستقبل البلاد سلعة متداولة في البورصة السياسية.

تقول عضوة مجموعة النزاهة والشفافية تقى الأمين التي تعمل ضمن برنامج (هسه شباب) الذي يضم 8 فرق ومجاميع شبابية للتوعية الانتخابية تنتشر في عدد من المحافظات العراقية إنه “تم اختيار وتشكيل فرق ومجاميع شبابية من المحافظات العراقية ضمن برنامج (هسه شباب) لتبني برامج حول التثقيف الانتخابي وتوسيع مشاركة الشباب وتفويت الفرصة على الجهات التي تسعى لتزوير الانتخابات والمتاجرة بأصوات الناخبين”، مبيّنة أن “كل فريق أخذ يقوم بنشاط معين في محافظته يبين من خلاله طبيعة الخروقات الحاصلة في الانتخابات السابقة وتقييم مدى نزاهتها وعمليات التزوير والطرق المتبعة في ذلك وعمليات بيع وشراء الأصوات”. وأوضحت الأمين لـ(المدى) أن “منطلق البرنامج يكون من تشخيص الخلل والعمل على معالجته عبر طرح البدائل وتبني طرق فاعلة للحيلولة دون تكرار ما حصل من خروقات انتخابية”، منوهة الى أن “الفرق الشبابية قامت بمراجعة التجارب السابقة وشخصت نقاط الخلل والثغرات التي تمهد للتزوير وهي تعمل حالياً باتجاه معالجتها من خلال تفعيل الدور الرقابي للشباب في هذا المجال ناهيك عن حث الشباب على المشاركة الواسعة”.