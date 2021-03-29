خارجون عن الوطنية

إنهم عصبةٌ آمنت بتشويه الوطن وتمزيق التاريخ ،فازدادوا غواية ً، يمتطون احصنة السياسة بشعارات المقدس والوطنية، مهوسون بالقتل والقتال يزحفون بالمراهقين واليافعين نحو الموت ، سمّاعون للّغو ، يبتكرون الفتن ماظهر منها ومابطن، ويتوشحون بالخديعة

يُمجدون قادةً غرباء ، ويدعون لغير الارض التي يستوطنونها.

هؤلاء الواهمون الذين يعتقدون ان إهانة الدولة تجلب الكرامة .

وان الوطنية تكمن في اهانة رئيس الوزراء ووضع الحذاء على صورته .

لم يجنوا من هذا الفعل المستهجن سوى الكراهية والابتعاد عن الحق.

لا يمكن توصيف هؤلاء بأنهم خارجون عن القانون ، ولا حتى مليشيات وقحة ، بل هم عصابات خارجة عن الوطنية.

يحسبون ان الوطنية بتدمير الدولة والاعتداء على هيبتها وسيادتها .

وان الخيانة شرف.

الوطنية ليست استهتاراً وبلطجةً ووجوهاً ملثمةً وسلاحاً منفلتاً.

الوطنية ليست عمالة و لا هي سلاح يشهر بوجه الناس ، الوطنية ليست استعراضَ قوةٍ في الشوارع.

خائبون وواهمون وخارجون عن انسانيتهم. مهزومون يبحثون عن نصر وهمي ولو باستعراض كارتوني تافه .

يعتقدون انهم اكبر من الدولة وان لا احدَ يستطيع الوقوف بوجههم.

ولم يلتفتوا ان جهاز مكافحة الارهاب الذي هزم داعش كفيل بسحقهم، والذين سحقوا الارهاب ما زالوا قادرين على محوهم ، انها الحكمة والعقلانية ما تقف حائلاً .

ان عدم الرد لا يعني ان الدولة عاجزة عن مواجهتهم، عدم الرد يعني ان هناك شيئاً من العقلانية مازال موجوداً ، وان الدولة تعد هؤلاء الشبابَ مغرراً بهم .

مساكين اؤلئك الذين يدفعون بالشباب الى المحرقة بحجة وجود الاحتلال ، ولا يدركون انهم هم ارواحهم محتلة وان ادمغتهم محتلة .

الاحتلال الخارجي اهون مليون مرة من الاحتلال الداخلي الذي يهيمن على عقولهم ، ويصيّرهم عبيداً، وكائناتٍ متخلفةً قادمة من كوكب آخر.

الاحتلال الداخلي يجعلهم يخدمون اعداءهم دون ان يشعروا ، إنهم يطبقون ما يخطط لهم دون معرفة .

هؤلاء هم محاربو الجيل الرابع ، المشبعون بالكراهية ، الذين يدمرون بلدانهم بايديهم .

هؤلاء لا يعلمون ان اقصى ما يفرحون هو ما يحلم به الاعداء ، وهو النظر الى ان يقتل بعضنا بعضا.

يالها من خيبة، وياله من جهل يطبق على هذه الفئة الضالة .

بالتأكيد انا لا اقصد هنا اولئك الشباب المحبطون الفاشلون الذين استعرضوا في الشوارع وهم يحملون آلات القتل ، وادمغتهم محشوة بالكراهية .

بل اولئك الذين تحركهم الايادي من وراء الحدود.

ليس وحدهم المسؤولين عن غسل ادمغة شبابنا والقذف بهم في اتون المهالك ، بل الحكومة تتحمل قسطاً كبيراً من مسؤولية هذا الوضع الشاذ، حينما سمحت لفصيل قبل ذلك بمثل هذا الاستعراض ولم تحرك ساكناً ، ولم تحاسب احداً ، لقد اعطت الحكومة الضوء الاخضر لهؤلاء كي يستهتروا بمقدرات البلد .

ناهيك عن الاهمال المتعمد للشباب الذين لا يجدون سوى احضان التطرف التي تستقبلهم.

سواء باسم المقدس او باسم الوطنية ، كلاهما متطرف يشكل خطورة بالغة على المجتمع.

ان ما رأيناه في شوارع بغداد ، مشهد سيتكرر كثيراً وسينخرط كل الشواذ في اداء ادوار هذه المسرحية السمجة ، حينما يتصور هؤلاء المراهقون بانهم ابطال كرامبو و شوارزنيغر ، وتفتح شهيتهم على الانفلات، وهم يشاهدون افلام هوليوود بشكل مستمر ..

ان الذين جابوا الشوارع بسياراتهم ليسوا عقائديين ولا هم متدينون ، انما هم شباب متمردون يعيشون خارج دائرة الوعي والعقل ، مهوسون باستخدام السلاح وبالبيئة التي يعيشون فيها .

خارجون عن المعايير الاخلاقية والانسانية.

هم بحاجة الى قوة تسترد فيهم الوعي والانسانية .

ظاهرة التشدد تحتاج الى علاج وحلول عملية كي لا ينزلق الشباب في مهاوي التخلف .

ان ما حصل ويحصل ليس حدثاً فوضوياً فحسب ، بل هو ظاهرة لابد من الوقوف عندها ، حتى لا نضطر الى استخدام آخر العلاج .

فالخروج عن الوطنية خطيئة لا تغتفر .

علاء الخطيب