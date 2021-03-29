خروج جسر عائم عن الخدمة جنوب الموصل اثر ارتفاع منسوب المياه في دجلة

كشف مدير طرق وجسور نينوى المهندس عبد الستار الحبو ، اليوم الاحد، عن خروج جسر “العائم” في ناحية القيارة عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر دجلة.

وقال الحبو لمراسلة (باسنيوز) ان”جسر العائم الرابط بين الساحل الايسر بالقيارة والساحل الايمن خرج عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر دجلة”.

وأضاف الحبو ، ان “خروج الجسر عن الخدمة لم يؤثر على حركة سير المركبات والمارة بسبب جسر القيارة الثابت الذي تم افتتاحه اليوم من قبل الجهد الهندسي في مديرية طرق وجسور نينوى بعد ان تم إعادة تاهيله اثر تعرضه للقصف الجوي خلال عمليات التحرير. “