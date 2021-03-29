ضبط 2500 صندوق أدوية بشريّة وحليب أطفال منتهي الصلاحية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أمس الأحد ضبط مخزن يحتوي على 2509 صناديق أدوية وحليب أطفال منتهية الصلاحية شرقي بغداد. وذكر اللواء رسول، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه،

أنه «بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية ومفرزة من شرطة مكافحة الجريمة الاقتصادية من ضبط مخزن يحتوي على 2509 صناديق أدوية وحليب أطفال منتهية الصلاحية في منطقة حي الرئاسة شرقي بغداد».

من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، نتائج عمليات أمنية عدة نفذتها في مناطق بالعاصمة بغداد

وذكر بيان صادر عن القيادة، أن «فرقة المشاة السادسة عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى إجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمالي وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة، غربي بغداد».

ولفت إلى أن «اللواء (27) نفذ عمليات البحث والتفتيش ضمن قاطع الكرخ، وتمكن من اعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمان اثنان ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة، ومتهم وفق المادة (444/ق ع)». واستمرت فرقة المشاة الحادية عشرة «بتأمين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة غير مرخصة، بالإضافة الى إسناد كوادر وزارة الكهرباء في عملية نصب أبراج نقل الطاقة شرقي بغداد». كما تمكنت الفرقة الأولى شرطة اتحادية من «إلقاء القبض على مُتَّهَمَيْن اثْنَيْن وفق المادة 4/1 إرهاب، واعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمون بالتهديد، ومتهمة بالتزوير، ومتهم وفق المادة (28/ مخدرات) كما تم اعتقال متهمين اثنين ضبط بحوزتهم(2509) صناديق أدوية منتهية الصلاحية ومخالفة لشروط خزن المواد الطبية، داخل أحد الدور السكنية شرقي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة».