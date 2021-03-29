عالية نصيف تطالب بتثبيت كافة موظفي مفوضية الانتخابات العاملين بصيغة عقد منذ 2008 ولغاية اليوم 

طالبت النائبة عالية نصيف السلطتين التنفيذية والتشريعية بتثبيت كافة موظفي مفوضية الانتخابات العاملين بصيغة عقد منذ 2008 ولغاية اليوم على الملاك الدائم، مبينة أن تعيينهم هو استحقاق لهم لأنهم قدموا خدماتهم للدولة كبقية الموظفين .

وقالت في بيان اليوم :” ان موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العاملين بصيغة عقد من حقهم أن يتم تثبيتهم على الملاك الدائم كبقية الموظفين لأنهم خدموا الدولة وعندهم سنوات خدمة ” ، متسائلة :” هل سيبقون يعتصمون ويتظاهرون في الشوارع ويفترشون الأرصفة للمطالبة بشيء هو في الأساس حقهم المشروع؟ “.

وأكدت نصيف على ” ضرورة تدخل رئيس الوزراء وأن يكون هناك جهد تضامني بين الحكومة والبرلمان لإدراج تعييناتهم على الموازنة “.