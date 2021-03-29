ماجدات فلسطين خلف قضبان السجون شموخ وعزيمة لا تلين رغم الألم

الأسيرة / إيناس عصافرة

(1996م-2021م)

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الباسقة عزيزات النفس والشموخ والكبرياء الأسيرات الفلسطينيات الماجدات جنرالات الصبر والصمود القابعات في عرين الأسود تنحني الهامات وتطأطأ الرؤوس لهن إجلالاً وإكباراً لصمودهن الاسطوري وهن يسطرون أروع الملاحم البطولية في الصمود والتضحية والفداء والإقدام في مواجهة قوى البغي والشر والعدوان في ساحات المواجهة بقلاع الأسر,

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة في إبراز ملف معاناة الأسيرات الفلسطينيات الماجدات المعذبات والمنسيات في غياهب سجون الاحتلال واللواتي يتجرعن المرار والألم وقسوة السجن وجبروت السجان ورطوبة الزنازين وبرودتها المظلمة التي تنخر عظامهن وقضبان الحديد التي تأكل من أجسادهن الضعيفة وسنوات العمر التي تفنى زهرة شبابهن وتذوب أعمارهن وآمالهن وأحلامهن خلف قضبان السجون والمعتقلات الإسرائيلية فمنهن الأُم والأخت والجريحة ومَن هي في عمر الزهور من سن الطفولة,

والأسيرة إيناس عصافرة أبنة الخامسة والعشرين ربيعاً هي أحد الأسيرات الفلسطينيات الماجدات اللواتي يتجرعن الألم في غياهب سجون الاحتلال ويعيشن واقع مرير جداً ما بين مطرقة المرض الذي يهدد حياتهن وسندان تجاهل الاحتلال لمعاناتهن اليومية والقابعة حالياً في سجن “الدامون”

الأسيرة:- إيناس عصافرة

مواليد:- 1996م

مكان الإقامة:- بيت كاحل غرب الخليل

الحالة الاجتماعية :- متزوجة من الأسير قاسم عصافرة وهي أم لطفلين هما محمد 6 سنوات- وعبد الرحمن 5 سنوات

تاريخ الاعتقال:- العاشر من آب/ أغسطس عام 2019،

مكان الاعتقال:- سجن الدامون

التهمة الموجة إليها:- التستر على زوجها تنفيذ عملية مقاومة أدت إلى مقتل مستوطن

حكم :- 30 شهراً

إجراء تعسفي وظالم:- يمعن الاحتلال الصهيوني في مواصلة إجرامه بحق الأسيرة إيناس عصافرة من حرمانها من زيارة ذويها واطفالها منذ ان تعرضت للاعتقال بحجة “المنع الأمني” ومع تواصل اجتياح فيروس كورونا لدول العالم، توقف زيارات الاسرى وانقطعت اخبارهم عن ذويهم والعالم

اعتقال الأسيرة :- إيناس عصافرة

اقتحمت قوات الاحتلال في الـ10 من أغسطس/ آب لعام 2019 منزل عائلة عصافرة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، واعتقلت الأسيرة عصافرة مع زوجها الأسير قاسم عصافرة شقيق الأسيرين أحمد ومحمد عصافرة وعدد من أفراد عائلهما وهدم الاحتلال منزلهما بعد توجيه اتهام لأبناء العائلة بخطف مستوطن وقتله قرب مفرق بيت فجار جنوب بيت لحم.

الحالة الصحية للأسيرة:- إيناس عصافرة

تعاني الأسيرة إيناس عصافرة من التهاب في المفاصل ونقص في البروتين وقولون عصبي ووضعها النفسي غاية في السوء لبعدها عن أطفالها، وندرة الزيارات، “وان اخبارها تصل لذويها للاطمئنان عليها بين الفترة والاخرى من قبل المحامي

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