وزيرة الهجرة تلتقي بالبريفكاني ويناقشان ملفي النزوح والعودة وحملة…

التلقيح ضد فايروس كورونا في المخيمات

التقت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو اليوم ، الاثنين مع نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة السيد فارس البريفكاني في ديوان الوزارة ببغداد ، وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف النزوح بشكل عام في العراق وضرورة تأمين مقومات العيش الكريم عند عودة النازحين الى مناطقهم ، فضلا عن آلية حملة التلقيح ضد فيروس كورونا على النازحين في المخيمات.

واكدت السيدة جابرو الى ان الوزارة تعمل بكل قدراتها لإيجاد حل جذري ودائم لمشكلة النازحين وإنهاء معاناتهم وتسهيل عودتهم الى مناطق سكناهم الأصلية خصوصا القاطنين في مخيمات قضاء الشيخان والذين نزحوا من قضاء سنجار واضطروا الى ترك مناطق سكناهم إبان الهجمة الداعشية .

ولفتت السيدة الوزيرة الى ان الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة خصصت عددا كبيرا من اللقاحات الطبية ضد فايروس ( كوفيد ) للنازحين واللاجئين وستكون الاولوية للقاطنين في المخيمات .

من جانبة عبر البريفكاني عن شكره للسيدة الوزيرة على جهودها المتميزة ومتابعتها الميدانية المستمرة لهذا الملف الهام في حياة شريحة واسعة من العراقيين .