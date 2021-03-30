الكاظمي على رأس وفد حكومي يبحث في السعودية آفاق التعاون

بغداد – قصي منذر

من المؤمل ، ان يتوجه اليوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد حكومي ، تلبية لدعوة ولي العهد محمد بن سلمان لبحث افاق التعاون المشترك بين البلدين. واكد السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيزالشمري أن (زيارة الكاظمي الى السعودية اليوم الاربعاء مهمة وتأتي في توقيت مهم ، حيث سيتم مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة)، مشددا على (أهمية العلاقة بين البلدين)، واضاف ان (هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق وأن منفذ عرعر يعمل على مدار الساعة)، وتابع ان (اجتماعات مستمرة لاستكمال إجراءات العمل بهدية الملك سلمان بن عبد العزيز الى العراق، وسيكون هناك لقاء مهم بين رجال الأعمال بين البلدين). وكان الكاظمي والعاهل السعودي قد بحثا خلال اتصال مرئي العلاقات الثنائية.وقال بيان مشترك ان (بن سلمان وجه دعوة للكاظمي ، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين ومنافقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك). فيما اكد رئيس الوزراء ، ان الحكومة تلمس نتائج ايجابية على تغير سعر صرف الدولار. وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء امس (نتمنى الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار ، فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي العراقي وفق رؤية وستراتيجية هادفتين)، واضاف ان (الحكومة بدأت تلمس نتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا)، مشيرا الى ان (التحديات مستمرة في البلاد بسبب طبيعة الاوضاع ، مما يتطلب ذلك تكاتف وتعاون الجميع لتجاوزها)، وتابع (نتطلع الى الاسراع في اقرار قانون الموازنة ، كورنها تتضمن فقرات تعالج احتياجات الطبقات الاكثر فقرا، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن)، مشددا على (جميع الوزارات العمل بكل جهودها لدعم التجارة من اجل توزيع مفردات البطاقة التموينية بين المواطنين وعدم اعطاء فرصة لبعض التجار لاستغلال احتياجات الافراد)، مؤكدا انه (وجه وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بمراقبة الارتفاع غير المنطقي في الأسعار نتيجة جشع بعض التجار)، ومضى الى القول انه (يجب على الوزارات العمل الدؤوب لدعم القرارات الإصلاحية وفق الستراتيجية المعدة لها).