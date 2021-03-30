رئيس هيئة قناة السويس: تعديل مسار السفينة الجانحة بنسبة 80 %

السفينة الجانحة في قناة السويس بعد تعديل مسارها (أ.ف.ب)

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع صباح الاثنين، أنه تم «تعديل مسار» سفينة الحاويات «إيفر غيفن» الجانحة في القناة منذ ستة أيام «بنسبة 80 %».

وأفاد ربيع في بيان عن «بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر اذ تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 مترا بدلا من 4 أمتار». وأضاف أنه «من المقرر استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه (في القناة) الى أقصى ارتفاع له اعتبارا من الساعة الحادية عشرة والنصف (التاسعة والنصف ت غ) ليصل الى مترين بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح في منتصف المجرى الملاحي».

‏ القاهرة‎ ‎‏: «الشرق الأوسط أونلاين‎»