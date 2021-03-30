رئيس هيئة قناة السويس: تعديل مسار السفينة الجانحة بنسبة 80 %

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع صباح الاثنين، أنه تم «تعديل مسار» سفينة الحاويات «إيفر غيفن» الجانحة في القناة منذ ستة أيام «بنسبة 80 %».
وأفاد ربيع في بيان عن «بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر اذ تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 مترا بدلا من 4 أمتار». وأضاف أنه «من المقرر استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه (في القناة) الى أقصى ارتفاع له اعتبارا من الساعة الحادية عشرة والنصف (التاسعة والنصف ت غ) ليصل الى مترين بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح في منتصف المجرى الملاحي».
القاهرة : «الشرق الأوسط أونلاين»