للحد من تفشي كورونا .. كوردستان تحظر التنقل بينها والمحافظات العراقية 3 أيام في الاسبوع

أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، جملة من القرارات الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، شملت استمرار غلق المدارس والمعاهد والكليات، وإغلاق نقاط السيطرة بين إقليم كوردستان والمدن العراقية.

وقال الدكتور سامان برزنجي، في مؤتمر صحفي، إنه “تقرر تمديد اغلاق المدارس ، وإغلاق الجامعات الحكومية والاهلية لغاية الـ 10 من نيسان/أبريل المقبل باستثناء المراحل التي لديها امتحانات سيُسمح بإداءها”.

كما أشار الى “منع جميع التجمعات، والمؤتمرات مع استمرار اغلاق جميع قاعات المناسبات والحفلات والمسارح وقاعات السينما إلى إشعار آخر ” .

مبيناً، انه ” تقرر غلق نقاط السيطرة بين مدن إقليم كوردستان وبين المدن العراقية تماماً في أيام الخميس والجمعة والسبت” .

وأشار برزنجي إلى “إغلاق المطاعم والمقاهي من التاسعة ليلاً حتى السادسة صباحاً، فضلاً عن ضرورة استمرار إجراء فحص الكشف عن كورونا في المنافذ الحدودية والمطارات لكل القادمين إلى إقليم كوردستان”.

وبشأن الدوام في دوائر الدولة أكد أنه “يتوقف الدوام فيها خلال أيام الخميس والجمعة والسبت”.