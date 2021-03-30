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مانشستر سيتي يستهدف هالاند لخلافة أغويرو

يتطلع نادي مانشستر سيتي إلى التعاقد مع نجم فريق بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، لخلافة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن مساء امس أن أجويرو سيغادر الفريق الإنكليزي نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة “تليغراف” الإنكليزية، أن مانشستر سيتي يرى أن هالاند سيكون البديل المناسب لـ أجويرو في ملعب الاتحاد.

وأفادت أن مانشستر سيتي حريص على ضم النجم النرويجي من دورتموند، حتى لو واجه منافسة شرسة مع الأندية الأخرى الراغبة في التعاقد معه.

ويتواجد هالاند على رادار أكثر من نادِ مثل ريـال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وغيرهم.

وحددت إدارة بوروسيا دورتموند سعر بيع هالاند في الصيف القادم بـ180 مليون يورو.

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