من هنا وهناك فايق الشيخ علي

علي محسن التميمي

( الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء , تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض مالها من قرار ) ابراهيم 26 ( كذلك يضرب اللة الحق , والباطل , فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب اللة الامثال ) الرعد 17 1- استضاف مقدم برنامج حوار عراقي نجم الربيعي الاسبوع الماضي الاخ فائق الشيخ تالمت لوصول الحالة الى بعض المعارضين لصدام يقفون موقفا معاديا من العمامة بحيث يعممون في احكامهم ويطلقونها اطلاقا دون تحديد وكانها مسلمات ثابتة , وهذا يبعد الشخص عن الموضوعية والعلمية وشن هجوما لاذعة على اصحاب العمائم الذين يلجون عالم السياسة , وادعى ان السياسة نجسة فالمفروض على رجل الدين المعمم اذا اراد ولوجها ان يخلع عنايتة وضرب مثلا غير موفق ولا علاقة لة بالموضوع باستعمالة الاية الكريمة اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى , حاول ان يقصد اخلع عمامتك وقالها , وهذا يسجل عليك وتحاسب امام كل كلمة تقولها ( ما يلفظ من قول الا لدية رقيب عتيد ) فيااخانا هل السياسة ملك لك بحيث تحتكرها لك والعلمانيين الذين يسيرون على نهجك ؟ ومن انت حتى تضع شروطك على من يريد ولوج السياسة , الم تعلم ان ( الاسلام سياستة عبادة , وعبادتة سياسة ) الم تقرا قول امير المؤمنيين ع ( واللة ما معاوية بادهى ولكنة يغدر ويفجر ولو لا تحريم الغدر والفجر من قبل حبيبي رسول اللة لكنت من ادهى العرب ) 2- فادعاؤك ان السياسة نجسة ظلم وتجن , السياسة النجسة هي سياسة عمرو بن العاص ومعاوية , اما السياسة في نظر الامام علي ع هي الطهر والطهارة 3- ان الذي حفظ مبادىء الاسلام الحنيف هم الائمة الاطهار ع واتباعهم من علماء الدين الحقيقيين , الذين قدموا قرابين من الشهداء بداء بانفسهم وابنائهم واحفادهم واصحابهم على مر التاريخ وان العمائم تيجان العرب ,ان العلماء ورثة الانبياء وامناء الرسل ع كما قال المصطفى ص اما ارتداء الحجاج ومعاوية والمنصور العمامة لا يغير شيئا من نفوسهم الحقيرة النتنة التي تحارب النبي ص واحفادة الائمة ع الذين يرفعون راية جدهم المصطفى ومبادئة 4- تذكرني الحملة الشرسة المحموقة ضد علماء الدين السياسيين وكان وراءها جهات تدعمها , تذكرني بالحملة على الدين عام 1967 وبعدة بعد نكسة حزيران فقامت حملة قذرة مدعومة بقوة من جهات خارجية بادعاء ان سبب نكبة العرب في حرب حزيران مع العدو هو الدين , والف احد المرتزقة وهو خالد جلال العظم على ما اتذكر كتابا اسمة ( نقد الفكر الديني ) وقد كتب بعض علمائنا الاطهار ردودا علية واحسن رد على الكتاب كتاب المرحوم العلامة ( محمد حسين ال ياسين ) ( هوامش على نقد الفكر الديني ) والغريب ان كل الحكومات العربية في الستينيات والسبعينيات كانت علمانية صرفة وخاصة دول المواجهة التي اشتركت بالحرب , سوريا مصر الاردن وهذة الحكومات دكتاتورية مئة بالمئة , لا توجد احزاب معارضة ففي مصر كان الاتحاد الاشتراكي العربي وفي سوريا حزب البعث العفلقي 5- ان نضع الامثلة على ان السياسة في نظر الاسلام يجب ان تكون طاهرة نقية لان الاسلام الحقيقي طاهر ونقي والنبي ص والائمة الاثني عشر ع اطهار مطهرون انقياء علموا اتباعهم الشيعة ان يكونوا طاهرين انقياء يقول الصادق ع ( كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا ) وقال النبي ع مخاطبا احد اتباعة ع ( كل جميل من الناس جميل ومنك اجمل لقربك منا , وكل قبيح من الناس قبيح لقربك منا ) وقال احد الائمة ع ( كذب من قال انة يحبنا وهو يحب الكذب ) 6- لدينا الاف الامثلة من علماء الدين الطاهرين الذين خدموا الدين وخدموا الناس وضحوا بكل شيئ من اجل شعوبهم وامتهم والكل يتذكر علماء الشيعة الذين وقفوا ضد المحتل الانكليزي وفتاويهم اثناء الحرب العالمية الاولى وكذلك ثورة العشرين , راجع كتاب الدكتور النفيس الذي انحرف اخير لقتة سؤ العاقبة ) ( دور

الشيعة في تاريخ العراق السياسي الحديث 7- اروع نموذج معاصر هو كوكبة علماء الشيعة الذين وقفوا بشدة وصلابة ضد البعث العفلقي الصدامي وقدموا ارواحهم رخيصة في سبيل تخليص العراقيين كالشهداء الشيخ عارف وعبد الجبار البصري والمبرقع والسيد قاسم شبر عالم النعمانية والشيخ السماوي عالم الشطرة والشيخ عبد الامير قسام عالم الحي الذي سم بالثاليوم وقد جسد الشهيد المفكر محمد باقر الصدر قدس سرة بطولة الحسين ع ووقوفة وثباتة على مبدئة فاصدر فتوى تحريم الانتماء لحزب البعث وقال ( لو كان اصبعي بعثيا لقطعتة ) واستشهد قدس سرة وشقيقتة الطاهرة بنت الهدى على ايدي اخس عصابة نتنة قتلت المفكرين والعلماء وكذلك الشهيد الصدرقدس سرة ولا ننسى الشهيدين السيد مهدي الحكيم الذي اغتال الانذال بالسودان في فندقة كان ذاهبا لحضور مؤتمر اسلامي قتلتة مخابرات صدام الذين شملتهم المصالحة وعادوا للداخلية والدفاع والامن الوطني لعن اللة السياسة الميكافيلية التي اتبعها مدعوا التدين ومدعوا السير على نهج الشهيديين الصدريين 8- هنالك امثلة حية من الثورة التي اسقطت بهلوي وهيا لها الامام الراحل من النجف بارسالة ( الكاسيتات ) التي فيها خطبة واسقط اقوى طاغوت حكم شعبة 37 سنة وكان لدية 5 مليون سافاك وكل مخابرات العالم المستكبر تدعمة وقد نجحت الثورة وصمدت بشكل اسطوري الذي يقرا ويتابع تاريخها يذهل لكمية المؤامرات والحروب القذرة والحصارات التي فرضت عليها واقذرها حرب المجرم صدام طيلة 8 سنوات بدعم المعسكرين الغربي والشرقي وكل الحكام العرب عدا سوريا ولبنان والان تنحني هامات الحكومات الكبرى للجمهورية وتتسابق لاقامة العلاقات وكنت معاصرا لسقوط بهلوي وتوالى على رئاسة جمهوريتها الكثير من العلماء المعممين كالمرشد الحالي والشيخ هاشمي والسيد خاتمي والشيخ روحاني وتابعت احداثها لعشقي لها 9- اما رؤية فائق الشيخ لبعض اعضاء البرلمان من السياسيين المعممين الذين لن يمثلوا فكر الامام على ع الذي يقول ( لئن ابيت على حسك السعدان مشهدا او اجر في الاغلال مصفدا احب الي من ان القى اللة ورسولة يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاضبا لشيء من الحطام , وكيف اظلم احد لنفس يسرع الى البلى قفولها ويطول في الثرى حلولها ) وقولة ع لابن عباس الذي راة يخصف نعلة ( ياابن عباس ما قيمة هذة النعل ؟ ) قال رض ( لا قيمة لها ياامير المؤمنيين , قال ع واللة انها احب الي من خلافتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا ) فالمعمم الذي يذهب للتداوي وللحج على حساب البرلمان او الذي يحصل على قطعة ارض على دجلة او راتب تقاعدي ,هؤلاء النبي ص والامام علي ع منهم براء والعراقيون منهم براء 10- كنت احضر محاضرات العلامة المرحوم الشيخ الوائلي كثيرا في رمضان عام 967 لغاية 972 بالخلاني والكرادة في نفس الليلة وكان احيانا يتذمر بشدة من بعض الاشخاص الذين يرتدون العمامة زورا وتشتم العمامة بسبب هؤلاء ويقول بعض ( واللة لو لا خوفي من ان يقول الناس ان الشيخ احمد الوائلي قد طغى لحصولة على الماجستير والدكتوراة فخلع العمامة لخلعها لانها تشتم بسبب بعض النماذج , لقد رايت اثنين ممن مرتدي العمامة الذين يسيئون لها الاول جاء محمولا للبرلمان على اكتاف علاوي كان في ندوة مع محمد الطائي مالك الفيحاء الذي لا احترمة بل احتقرة غايى الاحتقار لا توجد لة مشكلة سوى ايران بعد انتخاب نجاد ثانية وادغء حصول التزوير عمل ندوة حول التزوير بالجمهورية ومجيء نجاد كان ضيفاة الشيخ البصري ووائل عبد الطيف وشنوا هجوما عليها واسال هؤلاء ماذا جنيتم الم تعلموا ( ما يلفظ من قول الا لدية رقيب عتيد ) من رفع اسم الشيعة في العالم غير قادتها , هل هي عدوتنا الى صدام القذر وحزبة النتن والتكفيريون الذين يحصدون العراقيين حصدا بحيث اصبحت ارض العراق وايامة وسنينة واشهرة كل ارض كربلاء وكل يوم من ايام العراقيين عاشوراء بحيث اغرقت مياة الامطار مدن العراق وكانها عقاب على سكوتهم على اراقة دمائهم ابنائهم واخوانهم وابائهم نستغفر اللة 11- يقول الشيخ ان السياسيين يلجاون للمرجعية لانها تغطي عليهم لانهم متدينين , نقول لك ان المرجعية لا تغطي ولن تغطي على المفسدين من المتدينين بل طردتهم واغلقت ابوابها فاصبحوا طريدي المرجعية وهذة سوء العاقبة كانت توجة لهم النصائح لخدمة العراقيين , الم تسمع خطب الجمعة لوكلاء المرجعية

المعتمدين وكيف يهاجمون الحكومة والسراق وعدم توفير البطاقة التموينية والكهرباء والامن وعدم محاسبة المزورين والمفسدين والمجرمين 12- الم تفرض المرجعية على المحتل عدم تشريع اي دستور قبل الانتخابات وان يقوم بكتابتة المنتخبون ويصوت علية لو لا المرجعية لسكت السياسيون ولم يكن بامكانهم فرض ذلك على المحتل 13- يافائق الشيخ ان نسبة السراق الكبار والمجرمين من السياسيين هي اكبر بكثير من بعض المعممين السياسيين بالبرلمان والوزارة ا- الشعلان وزير الدفاع ب- ايهم السامرائي وزير الكهرباء ج- كريم وحيد وزير الكهرباء ت السوداني وزير التجارة ح- الهاشمي المحكوم بالاعدام نائب رئيس الجمهورية والعيساوي المتهم بالارهاب وزير المالية والدايني النائب والعلواني والذين يكشفهم اللة في المستقبل اكثر , لهذا على العراقيين انتخاب الكفوء النزية الامين المخلص الوطني

نشرت في عام 2013

علي محسن التميميعلي محسن التميمي

( الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء , تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض مالها من قرار ) ابراهيم 26 ( كذلك يضرب اللة الحق , والباطل , فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب اللة الامثال ) الرعد 17 1- استضاف مقدم برنامج حوار عراقي نجم الربيعي الاسبوع الماضي الاخ فائق الشيخ تالمت لوصول الحالة الى بعض المعارضين لصدام يقفون موقفا معاديا من العمامة بحيث يعممون في احكامهم ويطلقونها اطلاقا دون تحديد وكانها مسلمات ثابتة , وهذا يبعد الشخص عن الموضوعية والعلمية وشن هجوما لاذعة على اصحاب العمائم الذين يلجون عالم السياسة , وادعى ان السياسة نجسة فالمفروض على رجل الدين المعمم اذا اراد ولوجها ان يخلع عنايتة وضرب مثلا غير موفق ولا علاقة لة بالموضوع باستعمالة الاية الكريمة اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى , حاول ان يقصد اخلع عمامتك وقالها , وهذا يسجل عليك وتحاسب امام كل كلمة تقولها ( ما يلفظ من قول الا لدية رقيب عتيد ) فيااخانا هل السياسة ملك لك بحيث تحتكرها لك والعلمانيين الذين يسيرون على نهجك ؟ ومن انت حتى تضع شروطك على من يريد ولوج السياسة , الم تعلم ان ( الاسلام سياستة عبادة , وعبادتة سياسة ) الم تقرا قول امير المؤمنيين ع ( واللة ما معاوية بادهى ولكنة يغدر ويفجر ولو لا تحريم الغدر والفجر من قبل حبيبي رسول اللة لكنت من ادهى العرب ) 2- فادعاؤك ان السياسة نجسة ظلم وتجن , السياسة النجسة هي سياسة عمرو بن العاص ومعاوية , اما السياسة في نظر الامام علي ع هي الطهر والطهارة 3- ان الذي حفظ مبادىء الاسلام الحنيف هم الائمة الاطهار ع واتباعهم من علماء الدين الحقيقيين , الذين قدموا قرابين من الشهداء بداء بانفسهم وابنائهم واحفادهم واصحابهم على مر التاريخ وان العمائم تيجان العرب ,ان العلماء ورثة الانبياء وامناء الرسل ع كما قال المصطفى ص اما ارتداء الحجاج ومعاوية والمنصور العمامة لا يغير شيئا من نفوسهم الحقيرة النتنة التي تحارب النبي ص واحفادة الائمة ع الذين يرفعون راية جدهم المصطفى ومبادئة 4- تذكرني الحملة الشرسة المحموقة ضد علماء الدين السياسيين وكان وراءها جهات تدعمها , تذكرني بالحملة على الدين عام 1967 وبعدة بعد نكسة حزيران فقامت حملة قذرة مدعومة بقوة من جهات خارجية بادعاء ان سبب نكبة العرب في حرب حزيران مع العدو هو الدين , والف احد المرتزقة وهو خالد جلال العظم على ما اتذكر كتابا اسمة ( نقد الفكر الديني ) وقد كتب بعض علمائنا الاطهار ردودا علية واحسن رد على الكتاب كتاب المرحوم العلامة ( محمد حسين ال ياسين ) ( هوامش على نقد الفكر الديني ) والغريب ان كل الحكومات العربية في الستينيات والسبعينيات كانت علمانية صرفة وخاصة دول المواجهة التي اشتركت بالحرب , سوريا مصر الاردن وهذة الحكومات دكتاتورية مئة بالمئة , لا توجد احزاب معارضة ففي مصر كان الاتحاد الاشتراكي العربي وفي سوريا حزب البعث العفلقي 5- ان نضع الامثلة على ان السياسة في نظر الاسلام يجب ان تكون طاهرة نقية لان الاسلام الحقيقي طاهر ونقي والنبي ص والائمة الاثني عشر ع اطهار مطهرون انقياء علموا اتباعهم الشيعة ان يكونوا طاهرين انقياء يقول الصادق ع ( كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا ) وقال النبي ع مخاطبا احد اتباعة ع ( كل جميل من الناس جميل ومنك اجمل لقربك منا , وكل قبيح من الناس قبيح لقربك منا ) وقال احد الائمة ع ( كذب من قال انة يحبنا وهو يحب الكذب ) 6- لدينا الاف الامثلة من علماء الدين الطاهرين الذين خدموا الدين وخدموا الناس وضحوا بكل شيئ من اجل شعوبهم وامتهم والكل يتذكر علماء الشيعة الذين وقفوا ضد المحتل الانكليزي وفتاويهم اثناء الحرب العالمية الاولى وكذلك ثورة العشرين , راجع كتاب الدكتور النفيس الذي انحرف اخير لقتة سؤ العاقبة ) ( دور

الشيعة في تاريخ العراق السياسي الحديث 7- اروع نموذج معاصر هو كوكبة علماء الشيعة الذين وقفوا بشدة وصلابة ضد البعث العفلقي الصدامي وقدموا ارواحهم رخيصة في سبيل تخليص العراقيين كالشهداء الشيخ عارف وعبد الجبار البصري والمبرقع والسيد قاسم شبر عالم النعمانية والشيخ السماوي عالم الشطرة والشيخ عبد الامير قسام عالم الحي الذي سم بالثاليوم وقد جسد الشهيد المفكر محمد باقر الصدر قدس سرة بطولة الحسين ع ووقوفة وثباتة على مبدئة فاصدر فتوى تحريم الانتماء لحزب البعث وقال ( لو كان اصبعي بعثيا لقطعتة ) واستشهد قدس سرة وشقيقتة الطاهرة بنت الهدى على ايدي اخس عصابة نتنة قتلت المفكرين والعلماء وكذلك الشهيد الصدرقدس سرة ولا ننسى الشهيدين السيد مهدي الحكيم الذي اغتال الانذال بالسودان في فندقة كان ذاهبا لحضور مؤتمر اسلامي قتلتة مخابرات صدام الذين شملتهم المصالحة وعادوا للداخلية والدفاع والامن الوطني لعن اللة السياسة الميكافيلية التي اتبعها مدعوا التدين ومدعوا السير على نهج الشهيديين الصدريين 8- هنالك امثلة حية من الثورة التي اسقطت بهلوي وهيا لها الامام الراحل من النجف بارسالة ( الكاسيتات ) التي فيها خطبة واسقط اقوى طاغوت حكم شعبة 37 سنة وكان لدية 5 مليون سافاك وكل مخابرات العالم المستكبر تدعمة وقد نجحت الثورة وصمدت بشكل اسطوري الذي يقرا ويتابع تاريخها يذهل لكمية المؤامرات والحروب القذرة والحصارات التي فرضت عليها واقذرها حرب المجرم صدام طيلة 8 سنوات بدعم المعسكرين الغربي والشرقي وكل الحكام العرب عدا سوريا ولبنان والان تنحني هامات الحكومات الكبرى للجمهورية وتتسابق لاقامة العلاقات وكنت معاصرا لسقوط بهلوي وتوالى على رئاسة جمهوريتها الكثير من العلماء المعممين كالمرشد الحالي والشيخ هاشمي والسيد خاتمي والشيخ روحاني وتابعت احداثها لعشقي لها 9- اما رؤية فائق الشيخ لبعض اعضاء البرلمان من السياسيين المعممين الذين لن يمثلوا فكر الامام على ع الذي يقول ( لئن ابيت على حسك السعدان مشهدا او اجر في الاغلال مصفدا احب الي من ان القى اللة ورسولة يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاضبا لشيء من الحطام , وكيف اظلم احد لنفس يسرع الى البلى قفولها ويطول في الثرى حلولها ) وقولة ع لابن عباس الذي راة يخصف نعلة ( ياابن عباس ما قيمة هذة النعل ؟ ) قال رض ( لا قيمة لها ياامير المؤمنيين , قال ع واللة انها احب الي من خلافتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا ) فالمعمم الذي يذهب للتداوي وللحج على حساب البرلمان او الذي يحصل على قطعة ارض على دجلة او راتب تقاعدي ,هؤلاء النبي ص والامام علي ع منهم براء والعراقيون منهم براء 10- كنت احضر محاضرات العلامة المرحوم الشيخ الوائلي كثيرا في رمضان عام 967 لغاية 972 بالخلاني والكرادة في نفس الليلة وكان احيانا يتذمر بشدة من بعض الاشخاص الذين يرتدون العمامة زورا وتشتم العمامة بسبب هؤلاء ويقول بعض ( واللة لو لا خوفي من ان يقول الناس ان الشيخ احمد الوائلي قد طغى لحصولة على الماجستير والدكتوراة فخلع العمامة لخلعها لانها تشتم بسبب بعض النماذج , لقد رايت اثنين ممن مرتدي العمامة الذين يسيئون لها الاول جاء محمولا للبرلمان على اكتاف علاوي كان في ندوة مع محمد الطائي مالك الفيحاء الذي لا احترمة بل احتقرة غايى الاحتقار لا توجد لة مشكلة سوى ايران بعد انتخاب نجاد ثانية وادغء حصول التزوير عمل ندوة حول التزوير بالجمهورية ومجيء نجاد كان ضيفاة الشيخ البصري ووائل عبد الطيف وشنوا هجوما عليها واسال هؤلاء ماذا جنيتم الم تعلموا ( ما يلفظ من قول الا لدية رقيب عتيد ) من رفع اسم الشيعة في العالم غير قادتها , هل هي عدوتنا الى صدام القذر وحزبة النتن والتكفيريون الذين يحصدون العراقيين حصدا بحيث اصبحت ارض العراق وايامة وسنينة واشهرة كل ارض كربلاء وكل يوم من ايام العراقيين عاشوراء بحيث اغرقت مياة الامطار مدن العراق وكانها عقاب على سكوتهم على اراقة دمائهم ابنائهم واخوانهم وابائهم نستغفر اللة 11- يقول الشيخ ان السياسيين يلجاون للمرجعية لانها تغطي عليهم لانهم متدينين , نقول لك ان المرجعية لا تغطي ولن تغطي على المفسدين من المتدينين بل طردتهم واغلقت ابوابها فاصبحوا طريدي المرجعية وهذة سوء العاقبة كانت توجة لهم النصائح لخدمة العراقيين , الم تسمع خطب الجمعة لوكلاء المرجعية

المعتمدين وكيف يهاجمون الحكومة والسراق وعدم توفير البطاقة التموينية والكهرباء والامن وعدم محاسبة المزورين والمفسدين والمجرمين 12- الم تفرض المرجعية على المحتل عدم تشريع اي دستور قبل الانتخابات وان يقوم بكتابتة المنتخبون ويصوت علية لو لا المرجعية لسكت السياسيون ولم يكن بامكانهم فرض ذلك على المحتل 13- يافائق الشيخ ان نسبة السراق الكبار والمجرمين من السياسيين هي اكبر بكثير من بعض المعممين السياسيين بالبرلمان والوزارة ا- الشعلان وزير الدفاع ب- ايهم السامرائي وزير الكهرباء ج- كريم وحيد وزير الكهرباء ت السوداني وزير التجارة ح- الهاشمي المحكوم بالاعدام نائب رئيس الجمهورية والعيساوي المتهم بالارهاب وزير المالية والدايني النائب والعلواني والذين يكشفهم اللة في المستقبل اكثر , لهذا على العراقيين انتخاب الكفوء النزية الامين المخلص الوطني

نشرت في عام 2013

علي محسن التميمي