وزراء خارجية العراق ومصر والأردن يناقشون 4 ملفات تمهيداً لـ قمة بغداد

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، أمس الاثنين، ان وزراء خارجية العراق، والأردن، ومصر ناقشوا 4 ملفات خلال اجتماعهم يوم أمس في بغداد.

وقال الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “وزراء خارجية العراق، والأردن، ومصر ناقشوا القضايا الاقتصادية، والإقليميّة، والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك القضيّة الفلسطينيّة، والأزمة السوريّة، والحرب على الإرهاب، ومستجدات الأزمة اليمنيّة، والليبيّة”.

ومن المتوقع أن تعقد قمة ثلاثية في بغداد خلال الايام القليلة المقبلة، بعد تأجيلها بسبب حادث تصادم القطارات في مصر، وسيحضرها عن الجانب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعن الجانب الأردني العاهل عبد الله الثاني بن الحسين، فيما سيمثل العراق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفي سياق آخر، بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن “الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اجرى اتصالاً هاتفياً (امس الاثنين)، برئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي لبحث مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف للشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة العربية السعودية في ذلك”.

وكان ولي العهد السعودي قد أعلن أمس الأحد عن مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، مشيرا إلى أنها سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

وفي وقت متأخر من يوم أمس، قال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي عقده بحضور الوزيرين، وتابعته (المدى): “تطرقنا إلى التعاون في التكامل الصناعي لتعزيزه بين الدول الثلاث”.

بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري: “أشكر الحكومة العراقية على دعوتها لعقد هذا الاجتماع المهم، ونتطلع إلى عقد القمة الثلاثية في بغداد بأقرب وقت”.

وأضاف شكري: “هناك توافق بين الرؤى للدول الثلاث، وقد تباحثنا في التطورات التي تشهدها المنطقة العربية”.

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: “نقف بكل الإمكانيات إلى جانب العراق”، مردفاً أن “أمن العراق واستقراره ضرورة لأمن جميع المنطقة، ونتطلع إلى قمة فاعلة لتعزز العمل الثلاثي”.

وأوضح الصفدي أن “مخرجات القمة الثلاثية ستكون خطوة لتعزيز العمل العربي المشترك”.