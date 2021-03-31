أحد مؤسسي PKK: أحسن كوردي سوري يمكنني شراؤه بـ 100 دولار!

أثار كاتب كوردي سوري بارز، مساء اليوم الثلاثاء، موضوع إهانة من العيار الثقيل، وجهها أحد مؤسسي حزب العمال الكوردستاني PKK للكورد السوريين، مشيراً إلى أن التيار القنديلي في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) مسيطر كلياً على سير الأمور فيها.

وقال الكاتب والصحفي هوشنك أوسي عبر ‹فيس بوك›: «هناك جملة بشعة قالها أحد القيادات المؤسسة لحزب PKK, اسمه رضا آلتون، موجود حالياً في جبال قنديل، مفاد الجملة حرفياً: (أحسن كوردي سوري يمكنني شراؤه بمئة دولار)».

وأضاف «تلك الجملة لم تدفع شاهين كوباني، ناصر حج منصور، الدار خليل، فوزا اليوسف إلى مطالبة الحزب بفتح تحقيق مع رضا التون ومحاكمته على تلك الإهانة الموجهة لكل كورد سوريا عموماً، ولأنصار الحزب على وجه الخصوص، بمن فيهم الشهداء وعوائلهم».

وتابع أوسي «إذا كان قادة PKK يرون في الكورد السوريين المنتمين للحزب هم أحسن الكورد، فطبقا لكلام رضا التون؛ سعر أي كوردي من هؤلاء الكورد هو مئة دولار».

وأكد أن «الكل يعرف تلك العبارة، ويطأطئ الرأس منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود».

وأردف بالقول: «أبعد من ذلك، قيادة الحزب اتهمت أحد أبرز الكوادر الكوردية السورية بأنه اعتدى جنسياً على الأطفال، أثناء تواجده في الجبال»، وتابع «لن أذكر اسم ذلك القيادي الكوردي السوري، لأن شاهين، الدار، نور الدين صوفي، باهوز، ناصر،…. الكل يعرفونه».

وختم هوشنك أوسي منشوره قائلاً: «أقول كلامي هذا لأنني أرى أن جميل بايك وفريقه انتصروا في روجافا، ونجحوا في تقويض مظلوم عبدي وأنصاره».