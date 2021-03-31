إصدار ملحق خاص بمرور 50 عامًا على صدور مجلة “الإصلاح”  

عرعرة- من شاكر فريد حسن

أصدرت دار الأماني للطباعة والنشر والتوزيع في بلدة عرعرة- المثلث، ملحقًا خاصًا بمناسبة مرور 50 عامًا على صدور مجلة “الإصلاح” الثقافية الشهرية، استهله رئيس تحريرها الأستاذ مفيد صيداوي بكلمة تحت عنوان “الإصلاح خمسون عامًا من العطاء الفكري والأدبي”، تحدث فيها عن مسيرة المجلة وتوقفها لسنوات ثم عودتها للصدور بشكل منتظم كل شهر، شاكرًا القراء والداعمين والمساهمين في الكتابة للمجلة.

وشارك في الملحق النقابي جهاد عقل عن ذكريات في ذكرى العقد الخامس لتأسيس الإصلاح، تطرق فيها إلى فكرة تأسيس المجلة كرافد من روافد البرنامج الثقافي والاجتماعي في قرية عرعرة، بينما النقابي دخيل حامد فيقدم تهنئة للمجلة، وفادية محمود خبزنا محاميد كتبت عن المجلة كقيمة أدبية فكرية وثقافية، والكاتب محمد علي سعيد عن هدف المجلة هو كاسمها الإصلاح في المجتمع، وأشاد بالمجلة كإنجاز ثقافي عظيم جدًا، والأديب شاكر فريد حسن فأثنى على المجلة والقائمين عليها كون الإصلاح أحد المنجزات الثقافية والروافد الفكرية المهمة، وصرحًا ثقافيًا ومنبرًا حرًا يلتف حولها أهم وأبرز الكتاب والمبدعين والمثقفين في البلاد.

أما الشاعرة والكاتبة انتصار عابد بكري فتكتب عن الإصلاح باعتبارها مجلتها، في حين يكتب الصحفي محمود خبزنا عن الإصلاح سنديانة من الخطاف انبثقت ونمت، وكمال جمّال فيهنئ المجلة ورئيس تحريرها ببلوغها الـ 50 عامًا من عمرها الغني بالعطاء الثقافي.

ويسلط د. يوسف بشارة الضوء على مسيرة المجلة وعلاقته بها كواحد من كتابها ومن أعضاء هيئة تحريرها. ويقدم أحمد أسعد عزب تحية للمجلة، والمربي المتقاعد أحمد نمر خواجة عضو هيئة التحرير فيقدم شهادة معتبرًا الإصلاح مجلة الفكر النيّر والثقافة الأصيلة يكتب فيها كوكبة من فرسان القلم الذين يتطرقون في مقالاتهم إلى موضوعات أدبية متنوعة، أما جمعية “أبداع” للفنانين التشكيليين فتقدم تحية وتهنئة بهذه المناسبة الطيبة.

ويحتوي الملحق كذلك على قصيدتين لابن الخطاف، وترجمة للبروفيسور حسيب شحادة لقصة من كتاب “الحداد”. بالإضافة إلى كلمة العدد الأول من المجلة ومقتطفات من أعدادها على مدار سنوات متعددة وغير ذلك من صور.