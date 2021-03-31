الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص  و بتنظيم كويتى تدعو العراق للمشاركة فى الدورة…

التدريبية الإقليمية للجري على الجليد استعداداًلعالمية شتوية كازان الروسية 2022

قامت الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى لمنطقة الشرق الاوسط

وشمال أفريقيا بدعوة العراق ومختلف برامج المنطقة للمشاركة فى الدورة

التدريبية الأساسية الجري على الجليد والتى ستقام على مدى ثلاثة أيام

فى الفترة من 3 حتى 5 ابريل والتى يقوم على تنظيمها الاولمبياد الخاص

الكويتي ، وذلك على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM ، وتعد

رياضة الجري على الجليد احد الرياضات التى سوف تشهدها الالعاب العالمية

الشتوية بكازان الروسية 2022 ، وحرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس

الاقليمى على استكمال الدورات التدريبية الاقليمية سواء الأساسيه او

المتقدمة للرفع من كفاءات مدربى الأولمبياد الخاص بمختلف برامج المنطقة ،

ووفق خطة المنطقة 2021 رغم ما تعرض له العالم من توقف الأنشطة الرياضية

بسبب جائحة كورونا

وصرح د. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بأن الجري على الجليد

هى الرياضة الشتوية الثانية التى سوف تقام لها دورة تدريبية اساسية ،

وكانت الدورة الأولى قد أقيمت لرياضة اختراق الضاحية والتى شهدت إقبالا

كبيرا من مختلف برامج المنطقة وتهدف تلك الدورة الى رفع كفاءات المدربين

وضم مدربين جدد من خلال الدورات الأساسية باستقدام خبراء دوليين فى تلك

الرياضات ، خاصة وان رياضة الجري على الجليد تشهد إقبالا كبيرا من برامج

المنطقة للمشاركة بها فى الالعاب الشتوية ، وسوف يقوم بتقديم المحاضرات

الأساسية بشقيها النظري والعملي سيلفستر بولك المندوب الفني للاولمبياد

الخاص الدولى لرياضة الجري على الجليد وأحد الخبراء العالميين فى تلك

الرياضة، وسوف تقوم بتنظيم تلك الدورة والاعداد لها الأولمبياد الخاص

الكويتى ، من منطلق حرص الرئاسة الإقليمية على مشاركة مختلف برامج

المنطقة من تنظيم تلك الأحداث الافتراضية

وعبرت رحاب بروسلى المدير الوطنى للاولمبياد الخاص الكويتى عن سعادتها

وزملائها فى البرنامج الكويتى لاستضافة تلك الدورة الإقليمية وفى تلك

الرياضة الشتوية ، حيث قام البرنامج الكويتي بإعداد العدة وتجهيز كافة

الاستعدادات لإنجاح تلك الدورة والتى من المتوقع أن تشهد اقبالا كبيرا

خاصة وانها تعد استعدادا جيدا للالعاب العالمية الشتوية التى ستقام

بكازان الروسية 2022 ومشاركة عدد كبير من برامج المنطقة ومن بينهم الكويت

فى تلك الالعاب وفى رياضة الجري على الجليد.

فيما صرح شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بأن رياضة الجري

على الجليد تتشابه إلى حد بعيد مع رياضة ألعاب القوى، وتحظى بنفس مميزات

تزلج اختراق الضاحية من حيث ما توفره من فوائد تتمثل في تقوية عضلة القلب

وتنشيط الدورة الدموية، و تتضمن هذه الرياضة مسابقات لجميع اللاعبين على

مختلف مستويات قدراتهم. في المسابقات الفردية لرياضة الجري على الجليد

تتراوح بين سباقات لمسافة 100 متر إلى مسافة 5 كيلومترات. و بالإضافة إلى

هذه المسابقات التقليدية، يوفر الأولمبياد الخاص للاعبين ذوي القدرات

المنخفضة مسابقات تمكنهم من المشاركة منافسات المهارات الأساسية لرياضة

الجري على الجليد. ويعد اكتساب هذه المهارات وتطويرها من أهم اشتراطات

الترقي للمشاركة في المسابقات الأطول مسافة.

وأضاف الفولى بأن رياضة الجري على الجليد توفر العديد من فرص التدريب

والمسابقات للفردي والفرق من لاعبي الأولمبياد الخاص؛ و أيضا للفرق

الموحدة، وقد أجريت مسابقات الأولمبياد الخاص الجري على الجليد للمرة

الأولى ضمن فعاليات ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية الشتوية 1997، التي

أقيمت في تورنتو بكندا، ومنذ ذلك التاريخ لم تغب عن الالعاب العالمية

الشتوية حتى اخر العاب أقيمت بالنمسا 2017 ، وسوف تشهد كازان مشاركة عدد

كبير من برامج المنطقة ومن اجل ذلك كان حرص الرئاسة الإقليمية على إقامة

تلك الدورة الإقليمية.