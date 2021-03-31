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الكاظمي يصل الى السعودية في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، الى السعودية في زيارة رسمية.

وغادر الكاظمي اليوم (31 اذار 2021)، بغداد متوجها الى السعودية على راس وفد حكومي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي غادر ، الاربعاء، العاصمة بغداد متوجها الى المملكة العربية السعودية، على راس وفد حكومي  وذلك في زيارة رسمية تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات”.

واضاف البيان ان “الكاظمي سيتلقى  خلال الزيارة، بالمسؤولين في المملكة العربية السعودية لبحث عدد من الملفات وتعزيز التعاون المشترك بين بغداد والرياض “.

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