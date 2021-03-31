الكاظمي ينهي الجدل بشأن سعر صرف الدولار

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، الى الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين.



وقال الكاظمي في بيان ، (30 آذار 2021)، ان “التحديات مستمرة في البلد بسبب طبيعة الاوضاع ما يتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتجاوزها”.

واضاف، أنه “يتطلع الى الاسراع في اقرار قانون الموازنة الاتحادية، وما تحتويه من فقرات تعالج احتياجات الطبقات الاكثر فقرا، وتدعم المشاريع الخدمية ذات المساس بحياة المواطن”.

وبشأن قضية سعر الصرف، دعا رئيس الوزراء الى “الابتعاد عن المزايدات في قضية سعر صرف الدولار فالقرار تم اتخاذه من قبل البنك المركزي وفق رؤية واستراتيجية هادفتين، وبدأنا نلمس النتائج على نمو الاحتياطي النقدي، وعلى تصنيف العراق الائتماني دوليا”.